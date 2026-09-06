César Anel Rodríguez rompe el silencio tras la coronación del Miss Universo 2026

La coranación de Gabriela Lineth González del Valle como ganadora del Miss Universe Panamá 2026 estuvo acompañado de varios momentos que generaron cuestionamientos por parte del público, la noche del sabádo 05 de septiembre.

Un día después del certamen, César Anel Rodríguez, presidente de la Organización Señorita Panamá, conversó en exclusiva con La Estrella de Panamá y explicó su posición sobre cada uno de los temas que marcaron la noche.

Uno de los principales cuestionamientos de la noche fue la ausencia del certamen en las pantallas de Telemetro. El presidente de la organización explicó a La Estrella que el principal inconveniente estuvo relacionado con los tiempos disponibles para el montaje de la producción en la Arena Roberto Durán y aseguró que el canal sí tenía disposición para transmitir.

Según detalló, la organización había solicitado el espacio desde el pasado lunes para comenzar el montaje, pero estructuras utilizadas para un evento deportivo días antes no habría sido retirado hasta el miércoles en la tarde.

“Nosotros solicitamos la arena Roberto Durán desde el lunes pasado. Es decir, el montaje del Universo Panamá es un proyecto que toma. O sea, tú no montas hoy , y mañana haces el concurso. Eso es imposible”, explicó.

Rodríguez detalló que el cronograma contemplaba comenzar el montaje el lunes, continuar con iluminación el martes, realizar ensayos generales el miércoles y jueves, además de los pregrabados de televisión y ensayos de cámaras.

Sin embargo, la situación obligó al equipo a trabajar contra el tiempo. “Yo reitero que Telemetro no tuvo culpa en esto. Tuvieron toda la disposición de hacer la transmisión si hubiésemos estado a tiempo. Pero no se tuvo el tiempo”, afirmó.

Según explicó, el equipo de producción de Medcom le comunicó que, dadas las condiciones en las que se encontraba el montaje, era difícil realizar la transmisión.

Rodríguez sostuvo que el problema no estaba únicamente en los equipos de televisión, sino en la infraestructura necesaria para desarrollar el espectáculo. “Y la parte técnica no estamos hablando solamente de televisión, empieza por la tarima. Recuerda que el espectáculo sucede sobre una tarima que estuvo tres días tarde empezando a montarse”, dijo.

También aclaró que la situación no representa un reclamo contra Pandeportes, institución que facilitó la Arena Roberto Durán. “Yo no quiero que esto se sienta a un reclamo a Pandeportes porque yo más agradecido con ellos no puedo estar. Ellos nos prestaron de alguna manera la arena Roberto Durán para hacer el evento y por ese lado hay un agradecimiento importante”, manifestó.

Añadió que“pero ahí internamente, entre las personas que tenían que hacer una coordinación, hubo un evento el sábado de basquetbol, si no me equivoco, y ellos pusieron su tabloncillo. Quienes tenían que retirar ese tabloncillo, que yo no tengo claro si son ellos (Pandeportes) o si son los organizadores del evento, quitaron los tabloncillos el día miércoles en la tarde y la tarima tenía que estar montada desde el lunes y nosotros con todos los equipos ahí esperando para montar”.

El presidente de la organización indicó que la producción tuvo fallas, de la cual entiende tras ejercer como productor de televisión. “Yo sé que la producción tuvo fallas, no como antes porque las producciones otras salen bastante bien”, dijo.

Telemetro emitió un comunicado previo al concuso donde comunicaba que no realizarían la transmisión.