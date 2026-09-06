César Anel Rodríguez rompe el silencio tras la coronación del Miss Universo 2026

La coranación de Gabriela Lineth González del Valle como ganadora del Miss Universe Panamá 2026 estuvo acompañado de varios momentos que generaron cuestionamientos por parte del público, la noche del sabádo 05 de septiembre.
Un día después del certamen, César Anel Rodríguez, presidente de la Organización Señorita Panamá, conversó en exclusiva con La Estrella de Panamá y explicó su posición sobre cada uno de los temas que marcaron la noche.
Uno de los principales cuestionamientos de la noche fue la ausencia del certamen en las pantallas de Telemetro. El presidente de la organización explicó a La Estrella que el principal inconveniente estuvo relacionado con los tiempos disponibles para el montaje de la producción en la Arena Roberto Durán y aseguró que el canal sí tenía disposición para transmitir.
Según detalló, la organización había solicitado el espacio desde el pasado lunes para comenzar el montaje, pero estructuras utilizadas para un evento deportivo días antes no habría sido retirado hasta el miércoles en la tarde.
“Nosotros solicitamos la arena Roberto Durán desde el lunes pasado. Es decir, el montaje del Universo Panamá es un proyecto que toma. O sea, tú no montas hoy , y mañana haces el concurso. Eso es imposible”, explicó.
Rodríguez detalló que el cronograma contemplaba comenzar el montaje el lunes, continuar con iluminación el martes, realizar ensayos generales el miércoles y jueves, además de los pregrabados de televisión y ensayos de cámaras.
Sin embargo, la situación obligó al equipo a trabajar contra el tiempo. “Yo reitero que Telemetro no tuvo culpa en esto. Tuvieron toda la disposición de hacer la transmisión si hubiésemos estado a tiempo. Pero no se tuvo el tiempo”, afirmó.
Según explicó, el equipo de producción de Medcom le comunicó que, dadas las condiciones en las que se encontraba el montaje, era difícil realizar la transmisión.
Rodríguez sostuvo que el problema no estaba únicamente en los equipos de televisión, sino en la infraestructura necesaria para desarrollar el espectáculo. “Y la parte técnica no estamos hablando solamente de televisión, empieza por la tarima. Recuerda que el espectáculo sucede sobre una tarima que estuvo tres días tarde empezando a montarse”, dijo.
También aclaró que la situación no representa un reclamo contra Pandeportes, institución que facilitó la Arena Roberto Durán. “Yo no quiero que esto se sienta a un reclamo a Pandeportes porque yo más agradecido con ellos no puedo estar. Ellos nos prestaron de alguna manera la arena Roberto Durán para hacer el evento y por ese lado hay un agradecimiento importante”, manifestó.
Añadió que“pero ahí internamente, entre las personas que tenían que hacer una coordinación, hubo un evento el sábado de basquetbol, si no me equivoco, y ellos pusieron su tabloncillo. Quienes tenían que retirar ese tabloncillo, que yo no tengo claro si son ellos (Pandeportes) o si son los organizadores del evento, quitaron los tabloncillos el día miércoles en la tarde y la tarima tenía que estar montada desde el lunes y nosotros con todos los equipos ahí esperando para montar”.
El presidente de la organización indicó que la producción tuvo fallas, de la cual entiende tras ejercer como productor de televisión. “Yo sé que la producción tuvo fallas, no como antes porque las producciones otras salen bastante bien”, dijo.
Telemetro emitió un comunicado previo al concuso donde comunicaba que no realizarían la transmisión.
Otro de los momentos que llamó la atención fue el desmayo de Ilanith Ávila, representante de Los Santos, durante el certamen.
Rodríguez pidió separar este episodio de los problemas de producción y aseguró que la candidata recibió atención médica de inmediato.
Según detalló, Ávila recibió atención tanto de los médicos de la organización como de los paramédicos contratados para el evento. “Nosotros como organización estuvimos. Ella recibió las atenciones médicas por parte de médicos de la organización que estaban en el lugar, y recibió la atención de paramédicos del servicio de ambulancia contratado por nosotros para el evento”, señaló.
Rodríguez informó además que durante la mañana posterior al certamen había mantenido comunicación con familiares de la candidata y que la misma se encuentra recuperando. “Yo he estado en comunicación con la familia de la chica en la mañana de hoy. Acabo de cerrar con su tía, ella está recuperada o recuperándose. No tengo muy claro el diagnóstico. Tampoco estoy autorizado para hablar mucho de eso porque es un tema personal”, dijo.
La nueva Miss Universe Panamá tampoco quedó fuera de la polémica. Luego de su coronación, algunos usuarios en redes sociales cuestionaron la elección y señalaron una supuesta influencia relacionada con familiares y su vínculo con los medios de comunicación.
Consultado por La Estrella de Panamá, Rodríguez aseguró que desconocía esos cuestionamientos antes de la entrevista y rechazó que la candidata haya obtenido la corona por esas razones.
“Era una de las favoritas del concurso. Tuvo una aceptación increíble en todo. Ganó todos los retos del concurso. La aceptación en las redes sociales siempre ha sido positiva. El tema es que siempre hay que buscar la quinta parte del gato cuando se hace una elección. La que hubiese ganado siempre hubiese sido cuestionada”, sostuvo.
Rodríguez también cuestionó la idea de que una candidata deba ser excluida por tener familiares conocidos.
“Entonces tendríamos que decirle a todas las hijas y la gente que tiene un nombre conocido en Panamá usted no tiene derecho a representar a Panamá porque su papá es una persona conocida. Eso no tiene que ver”. Y añadió: “Uno tiene derecho a construir su propia historia de vida y la niña tiene el derecho a participar y si hace el concurso bien, a ganarlo.”
El presidente de la organización fue enfático al negar que existiera una relación profesional previa que favoreciera a Gabriela Lineth. “No hay ninguna conexión profesional previa de nada. En lo absoluto.”
Con la corona ya definida, la organización comienza ahora el proceso de preparación de Gabriela Lineth para el Miss Universo.
Rodríguez explicó que este domingo comenzaron las primeras actividades con la nueva soberana, entre ellas una sesión de fotos y reuniones para definir la estrategia de preparación.
“Tenemos que realizar mucho contenido para el Universo y yo también ahora tengo que explicarle cuál es mi visión como director de lo que me gustaría lograr con ella, qué cosas me gustaría que nos encontráramos en trabajar y yo también quiero escucharla ella como candidata”, explicó.
La agenda incluirá preparación, vestuario, contenido, actividades internacionales y posibles viajes. Entre los planes mencionados está una posible participación en New York Fashion Week, una eventual gira por Miami y Telemundo, además de actividades de preparación en Colombia.
Rodríguez señaló que también existen propuestas de diseñadores y colaboradores, tanto nacionales como internacionales, interesados en aportar al proceso.
La organización también contempla que Gabriela Lineth tenga una presencia activa en Panamá antes de viajar al certamen internacional.
“La visión que tenemos de Gabriela es aquí en Panamá que ella pueda convertirse en esa imagen representativa del país”, dijo Rodríguez.
Incluso planteó la posibilidad de que la nueva soberana participe en actividades de promoción del país y eventos nacionales, aunque aclaró que algunos de estos planes todavía no están confirmados.
El Miss Universe Panamá 2026 dejó como resultado una nueva representante nacional. Ahora con Gabriela Lineth González del Valle coronada, la organización concentra sus esfuerzos en preparar a la nueva Miss Universe Panamá para el escenario internacional.
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