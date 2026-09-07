Reprograman audiencia del exvicepresidente Carrizo por recurso de apelación pendiente

La audiencia del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo de este lunes 7 de septiembre fue reprogramada, ya que todavía esta pendiente de resolver un recurso de apelación. La nueva fecha es el 13 de octubre de 2026, hasta nuevo aviso. Carrizo tieen una audiencia de acusación dentro del proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado agravado.

Defensa

A la salida del Sistema Penal Acusatorio, el abogado del exvicepresidente, Pedro Meilán, explicó este lunes los pormenores de la suspensión dispuesta por la jueza de garantías, destacando que la decisión responde a la necesidad de resolver aspectos procesales clave sobre bienes cautelados e inclusión de terceros en el expediente. Según detalló Meilán, en la audiencia del pasado viernes se logró liberar la pretensión de comiso que la Fiscalía pretendía ordenar sobre un apartamento propiedad de Carrizo. La defensa argumentó, y la jueza de garantías aceptó, que existe una trazabilidad clara que demuestra que los fondos utilizados para adquirir dicho inmueble proceden de fechas muy anteriores al periodo constitucional 2019-2024 en el que su cliente ejerció la vicepresidencia. “Si el apartamento que están investigando sale del panorama, donde investigan con qué dinero se compró y si estos son lícitos, prácticamente el 60% del monto objeto de investigación desaparecería”, afirmó la defensa.

Apelación

Durante las diligencias se sumó la participación del jurista Carlos Carrillo en calidad de tercero incidental, en representación de dos sociedades vinculadas a la esposa de Carrizo que poseen participación en la misma propiedad. Meilán cuestionó la actuación del Ministerio Público al señalar que la Fiscalía tenía la obligación procesal de identificar previamente a los terceros afectados antes de pretender la cautelación del bien. “En el proceso no existe nada donde la sociedad investigada y sus beneficiarios finales hayan sido llamados formalmente a investigación. El viernes, el licenciado Carrillo acudió a presentar poderes ante la Fiscalía y no le fueron recibidos bajo el argumento de que estaban en audiencia. Por ello, se presentó ante el juez para advertir que representa a tres terceros afectados a quienes no se les ha dado acceso a la carpetilla”, explicó el abogado, recordando que una vez surtida la fase de acusación se inhabilita la entrada de terceros al proceso. Ante esta situación, la jueza determinó que la audiencia no puede llevarse a cabo hasta que se resuelva la apelación fijada para el 23 de septiembre, la cual podría modificar el rumbo del caso.

Defensa reitera inocencia