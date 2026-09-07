Bárcenas brilla en Grecia: el panameño marca gol en su debut oficial

Édgar Bárcenas logró un debut de ensueño en su primer partido con el Iraklis, equipo recién ascendido, de Grecia. El mediocampista, quien arribó esta temporada al fútbol griego, anotó su primer gol en su debut con el Iraklis en la victoria 0-2 ante el Asteras Tripolis en la Superliga de Grecia.

El mundialista con la selección de Panamá en el 2018 y en el 2026 vio sus primeros minutos en el club griego, esto luego de firmar con el Iraklis en los últimos días del mercado de pases de este verano en Europa.

Frente al Asteras, Bárcenas salió en el 11 titular y tan solo le bastó ocho minutos al experimentado para poner el sello de gol. En una jugada dentro del área rival, Bárcenas recibió con un control de pecho y con la pierna zurda mando el balón a guardar por encima del portero. Debido a su poco acondicionamiento con el equipo, Bárcenas tan solo jugó 45 minutos del partido, siendo reemplazado para la segunda parte. Completó ocho pases de 14 intentados (57% completado), tocó el balón 20 veces, recuperó cuatro esféricos y ganó dos duelos terrestres.

Este fue el primer partido de Bárcenas en Europa desde su salida del Leganés en la temporada 2021-2022. Hay que recordar que el panameño de 32 años jugó cuatro temporadas consecutivas en el circuito español, del 2018 al 2022.