¿Cómo reclamar el Cepanim de un fallecido? Estos son los documentos necesarios

Los familiares de beneficiarios del Cepanim que fallecieron y cuyos reclamos ya fueron registrados deberán estar atentos a las próximas convocatorias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La atención de estos casos está prevista para finales de octubre y durante noviembre, informó la secretaria general de la entidad, Ana Matilde Amado. Amado explicó que los herederos que realizaron el reclamo deberán revisar la plataforma donde efectuaron su registro, ya que serán convocados posteriormente para continuar con el proceso.

¿Quién puede recibir el Cepanim de un fallecido?

De acuerdo con la Ley No. 506, cuando un beneficiario fallece, el derecho al cobro pasa a sus herederos sin necesidad de iniciar un proceso de sucesión. La normativa establece el siguiente orden:

Cónyuge sobreviviente: siempre que no esté separado de cuerpo ni divorciado mediante sentencia firme.

Conviviente: cuando exista una unión de hecho debidamente comprobada.

Hijo encargado del beneficiario: si demuestra que estaba a cargo de la persona fallecida.

Hijos sobrevivientes: si no existe un hijo encargado, el beneficio se distribuye en partes iguales entre todos los hijos.Documentos que deben presentar

Documentos que deben presentar para el registro

Cónyuge: certificado de defunción, certificado de matrimonio y copia de la cédula.