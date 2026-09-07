Panamá impulsa bancos forrajeros para enfrentar la sequía

Panamá promueve una alternativa para aumentar la disponibilidad de alimento para el ganado ante períodos de sequía y condiciones climáticas adversas: bancos forrajeros.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Agencia de Aguadulce, en Coclé, capacitó a 24 productores en la confección y utilización de bancos forrajeros, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la resiliencia del sector agropecuario frente a la variabilidad climática y el cambio climático.

El taller, realizado en la Finca El Recreo, ubicada en Pocrí, distrito de Aguadulce, contó con el apoyo de Wetlands International y permitió a productores y técnicos fortalecer sus conocimientos sobre la planificación, establecimiento, manejo y utilización de bancos forrajeros.

Estas parcelas representan una alternativa para garantizar una mayor disponibilidad de alimento para el ganado, especialmente durante períodos de sequía y condiciones climáticas adversas.

Durante la jornada se abordaron las consideraciones agroclimáticas para la planificación de los bancos forrajeros, así como la preparación del terreno, la siembra, los requerimientos agronómicos y el manejo y mantenimiento de las parcelas.

También se explicaron las características y requerimientos agronómicos del capiazú o BRS Capiaçu, cuyo nombre científico es Cenchrus purpureus, anteriormente clasificado como Pennisetum purpureum o referido genéricamente como Pennisetum spp., destacando aspectos relacionados con su establecimiento, manejo y utilización como recurso forrajero para la alimentación del ganado.

Las exposiciones estuvieron a cargo de los ingenieros Florisel Rodríguez, Jorge Rigau y Lisbeth Guevara, del MIDA, quienes compartieron conocimientos técnicos y experiencias prácticas con los participantes.

Como parte del componente práctico, se realizó una demostración en campo sobre las labores de preparación del terreno, la metodología de siembra y el manejo adecuado de la parcela.

El taller también incluyó un análisis sobre el fenómeno de El Niño y las proyecciones agroclimáticas. Durante la jornada se resaltó la importancia de utilizar información climática para mejorar la planificación de las actividades agropecuarias y facilitar la toma oportuna de decisiones.

Esta iniciativa, desarrollada por el MIDA con el apoyo de Wetlands International, busca promover prácticas productivas sostenibles y adaptadas al cambio climático, fortaleciendo los sistemas de producción y aportando a la seguridad alimentaria de las familias productoras.

El MIDA continúa fortaleciendo sus programas de capacitación y extensión agropecuaria, con herramientas prácticas orientadas a que los productores desarrollen sistemas productivos más sostenibles, resilientes y preparados ante los desafíos que plantea el cambio climático.