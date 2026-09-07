CAF busca ‘startups’ para impulsar la inclusión financiera de la economía plateada

CAF abrió la convocatoria del Laboratorio CAF de Inclusión Financiera (LIF) 2026, que en su octava edición busca startups con soluciones digitales dirigidas a atender los desafíos de la transformación demográfica de América Latina y el Caribe, con énfasis en la economía plateada.

El programa está dirigido a empresas legalmente constituidas, con operaciones en al menos un país miembro de CAF y soluciones tecnológicas en operación activa. Las propuestas deberán contribuir a mejorar la inclusión, educación y bienestar financiero de personas de 50 años o más, así como prepararlas para una vida más larga.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de octubre de 2026. De las postulaciones se seleccionarán 20 finalistas, que participarán en un Pitch Day virtual el 9 de diciembre. Hasta ocho proyectos serán escogidos como ganadores e iniciarán en 2027 programas de aceleración, preparación para inversión y conexión con potenciales aliados.

Las soluciones podrán participar en cuatro categorías: capacidades financieras; productos y servicios financieros; productividad de las MiPymes senior; y Govtech inclusivo.

“La nueva longevidad es uno de los grandes retos de los sistemas financieros en la región”, señaló Antonio Silveira, vicepresidente de Sector Privado de CAF.

Los programas de aceleración y matchmaking se desarrollarán entre enero y septiembre de 2027, con participación de inversionistas, empresas e instituciones financieras.

Las startups interesadas pueden consultar las bases y postularse en www.caf.com/LIF2026.