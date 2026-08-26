Gol de Cristian Martínez clasifica al Slovan Bratislava a la Champions League

Cristian ‘Fulo’ Martínez y César Blackman hicieron historia con el Slovan Bratislava. La dupla panameña dirá presente en la fase de liga de la UEFA Champions League tras vencer 2-3 en el global al Celje de Eslovenia con una actuación magistral del mediocampista panameño.

El Fulo Martínez fue el autor del tanto de la clasificación del Slovan Bratislava a lo que será su segunda participación en la Champions League en toda la historia. Sumado a ello, el jugador surgido de El Chorrillo se convirtió en el primer panameño en toda la historia en convertir un tanto en el torneo en cualquiera de las fases del certamen y por si fuera poco, fue su primer tanto con el cuadro esloveno. Hay que recordar que Fulo Martínez dio la asistencia en el gol del Slovan en el partido de ida ante el Celje.

El partido, el cual estuvo muy disputado entre ambos conjuntos, no se definió hasta el minuto 100 del partido, es decir en los tiempos extras. El Slovan recuperó un balón en la mitad de la cancha cuando Fulo Martínez se enfilo al contragolpe, recibió un pase de Nino Marcelli y seguidamente con una definición magistral, le picó el balón al portero para poner el 1-2 en el duelo y el 2-3 en el global.

Tanto Blackman como Martínez saltaron al campo en el 11 titular propuesto por el histórico ex jugador marfileño, Yaya Touré. En el caso del defensor, jugó 119 minutos, completó 38 pases de 48 intentados (79% de efectividad), recuperó nueve veces el balón, tuvo ocho contribuciones defensivas y tuvo tres intercepciones.

Por el lado del Fulo Martínez, el mejor jugador el encuentro, disputó 106 minutos del cotejo, entregó 42 pases correctos de 51 posibles (82% de efectividad), creó tres oportunidades, tuvo un disparo al arco (que terminó en gol), recuperó cinco balones, tuvo tres intercepciones y despejó el esférico en dos ocasiones.

Para Blackman, esta será su segunda experiencia en la Champions League, mientras que para el Fulo Martínez su primera, uniéndose así al propio Blackman, Amir Murillo y Andrés Andrade como los únicos panameños en clasificarse al certamen en toda la historia.