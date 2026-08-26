Brigit Casis en la FIL Panamá 2026: una mujer que convirtió sus heridas en libertad

La autora cuenta que la obra ‘Una mujer sin filtro’ surgió durante un proceso de recuperación personal, etapa en la que comenzó a buscar coaches y diferentes herramientas para trabajar en sí misma. Las dificultades que enfrentó desde su niñez también forman parte de ese recorrido y se convierten en el punto de partida para hablar desde una perspectiva íntima y honesta.

“Soy una mujer sin filtro”, expresa Casis al describir su manera de escribir.

En sus páginas habla de sus verdades, sus heridas y de cómo esas experiencias terminaron formando a la mujer que es actualmente. Más que ocultar aquello que le ha dolido, busca reconocerlo y convertirlo en una fuente de aprendizaje.

Uno de los principales objetivos de la escritora es rescatar el valor de la mujer y abrir espacios para hablar de aquello que muchas veces permanece en silencio.

Por eso, Una mujer sin filtro tiene un carácter reflexivo y busca que sus lectoras no solo conozcan su historia, sino que también puedan cuestionarse y reconocer sus propios procesos.

La salud mental es otro de los pilares de la obra.

Cada capítulo está acompañado por una reflexión clínica realizada por una psicóloga, recurso que Casis incorporó porque considera que el bienestar emocional es fundamental para comprender las experiencias que atraviesan las mujeres.

La autora también prepara una segunda parte, enfocada en la intimidad consciente, que describe como “la separación de la loba y la dama”. En esta nueva etapa explora los diferentes escenarios y enfrentamientos que las mujeres deben atravesar diariamente, así como las distintas facetas que pueden coexistir dentro de una misma persona.

Con este proyecto, Casis busca además acercarse a una audiencia más joven.

Quiere que adolescentes y mujeres jóvenes puedan leer sus experiencias, reflexionar sobre ellas y encontrar herramientas desde la perspectiva de una mujer con mayor recorrido de vida.

Su intención no es presentar una historia perfecta, sino una historia real: la de una mujer que reconoce sus heridas, aprende de ellas y encuentra en ese proceso una nueva forma de entender su identidad y su libertad.