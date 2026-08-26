Mulino llevará a la Asamblea la nueva marca país para garantizar que trascienda los gobiernos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que someterá a consideración de la Asamblea Nacional la estrategia de la nueva marca país de Panamá con el objetivo de elevarla a ley y garantizar su permanencia más allá de los cambios de gobierno. Durante la presentación oficial de “Panamá, anfitrión del mundo”, el mandatario planteó que la nueva identidad debe mantenerse alejada de intereses políticos y contar con mecanismos que permitan revisarla y actualizarla periódicamente sin alterar su esencia. “Esta marca país no le pertenece a un gobierno, le pertenece a Panamá y a todos los panameños”, manifestó Mulino. El jefe del Ejecutivo destacó que el lanzamiento representa un punto de partida para posicionar internacionalmente una identidad común del país, pero advirtió que su consolidación dependerá del tiempo y de la consistencia con la que sea utilizada. “Ahora tenemos la responsabilidad de darle a esta marca el tiempo, la consistencia y la continuidad que necesita para crecer, posicionarse y hacerse reconocible en el mundo”, señaló.

Una marca que trascienda gobiernos

El planteamiento del mandatario apunta a evitar que la estrategia de posicionamiento internacional de Panamá sea reemplazada con cada nueva administración. “Debemos mantenerla alejada de intereses políticos y procurar que trascienda a quienes circunstancialmente tengamos la responsabilidad de gobernar”, sostuvo. Para ello, Mulino adelantó que el Ejecutivo llevará la estrategia ante la Asamblea Nacional para que los diputados evalúen convertirla en un cuerpo legal. Según explicó, la propuesta contemplaría mecanismos para su revisión y actualización periódica, pero preservando los elementos esenciales que conforman la nueva identidad. El objetivo, afirmó, es evitar que “con cada cambio de gobierno tengamos que comenzar de cero”. El anuncio coincide con uno de los principales conceptos defendidos durante el lanzamiento: que la marca país sea concebida como una política de Estado y no como una campaña gubernamental. La ministra de Turismo, Gloria de León, sostuvo durante el evento que la estrategia fue concebida como una plataforma de largo plazo, destinada a unir al sector público y privado y acompañar el desarrollo del país durante las próximas generaciones. “Esta es una tarea de todos”, expresó la ministra al invitar a los panameños a apropiarse de la nueva identidad y representarla dentro y fuera del territorio nacional.

“Panamá, anfitrión del mundo”