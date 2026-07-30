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Inteligencia artificial: Panamá se suma a alianza global y acelera su estrategia tecnológica

Respecto al desarrollo de la industria de semiconductores, indicó que la administración ha destinado 105 millones de dólares para ejecutar la estrategia nacional en este ámbito.
Respecto al desarrollo de la industria de semiconductores, indicó que la administración ha destinado 105 millones de dólares para ejecutar la estrategia nacional en este ámbito. Cedida
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Deborah Peña
  • 30/07/2026 09:33
El mandatario destacó que hace un mes Panamá se incorporó al Pax Silica, una alianza liderada por Estados Unidos.

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El presidente de la República José Raúl Mulino anunció la mañana de este jueves 30 de julio el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores, con las que el Gobierno busca posicionar a Panamá como un actor relevante en la economía tecnológica global y fortalecer la formación de talento especializado.

Durante su intervención en el lanzamiento oficial de la “Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas” celebrado este jueves 30 de julio, el mandatario destacó que hace un mes Panamá se incorporó al Pax Silica, una alianza liderada por Estados Unidos para fortalecer las cadenas de suministro de inteligencia artificial y semiconductores, junto a economías como Japón, Corea del Sur, Reino Unido y la Unión Europea.

“Estamos comprometidos con participar como socios serios y confiables de esta nueva economía y poder sumar nuevas acciones en una asociación estratégica para el futuro”, dijo.

Respecto al desarrollo de la industria de semiconductores, indicó que la administración ha destinado 105 millones de dólares para ejecutar la estrategia nacional en este ámbito. Como parte de este esfuerzo, destacó la operación de un Centro de Tecnología Avanzada de Semiconductores en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Asimismo, señaló que jóvenes panameños cursan actualmente maestrías y doctorados en Arizona, Estados Unidos, con becas de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), con el propósito de que regresen al país para impulsar el desarrollo de esta industria.

El mandatario sostuvo que, con el lanzamiento de ambas estrategias, el Estado panameño establece como prioridad nacional el impulso de las tecnologías emergentes, al considerar que la inteligencia artificial y los semiconductores serán determinantes para el crecimiento económico, la innovación y la competitividad del país en las próximas década.

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