Panamá pone en marcha su Estrategia Nacional de Semiconductores con inversión de $105 millones

Representantes de diversos sectores vinculados al crecimiento de la industria tecnológica participaron en una mesa redonda organizada por la embajada del Reino de los Países Bajos en Panamá, con el objetivo de analizar las oportunidades que surgen en este ecosistema de industrias, logística y comercio.La viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, representó al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en el encuentro, en el que también estuvieron presentes la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), gremios empresariales, organizaciones de comercio binacional con Alemania y Estados Unidos, además de empresas multinacionales.Ábrego destacó las ventajas competitivas del país como <i>hub</i> estratégico y logístico en la región.'Como Estado ofrecemos un ecosistema favorable para la atracción de la industria de semiconductores; además, es importante la capacitación y formación del recurso humano que está siendo implementado por la Universidad Tecnológica', señaló.El Gobierno Nacional ha puesto en marcha la Estrategia Nacional de Semiconductores, un plan quinquenal liderado por el MICI y Senacyt, que contempla una inversión estatal de $105 millones.La iniciativa, anunciada por el presidente José Raúl Mulino, busca posicionar a Panamá como un actor protagónico en el ecosistema global de semiconductores. 'Queremos hacer de nuestro país un lugar importante en el mundo dentro de esta industria', afirmó el mandatario.La estrategia apunta al ensamblaje, prueba, empaquetado y diseño de semiconductores, integrando al país en fases clave de la cadena global, con énfasis en la formación de talento, atracción de inversiones y creación de infraestructura.