Operación Corazón Azul: rescatan a tres presuntas víctimas de trata de personas

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que, como parte de la <b>Operación Corazón Azul</b>, fueron rescatadas tres presuntas víctimas del delito de trata de personas y aprehendidas dos personas, un hombre y una mujer, por su presunta vinculación con este delito en la provincia de Los Santos.La diligencia fue ejecutada por la<b> Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada</b>, en coordinación con la <b><a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a></b>, el <b><a href="/tag/-/meta/interpol-organizacion-internacional-de-policia-criminal">Servicio Nacional de Migración, INTERPOL</a></b>, la <b><a href="/tag/-/meta/dij-direccion-de-investigacion-judicial">Dirección de Investigación Judicial (DIJ)</a> </b>y la<b> Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP).</b>Como parte de la operación se realizaron <b>tres allanamientos en el distrito de Las Tablas</b>, específicamente en <b>dos residencias y un jardín recreativo</b>, donde las autoridades recabaron indicios relacionados con la investigación.De acuerdo con la PGN, <b>la investigación comenzó el 11 de abril de 2026, luego de que una mujer de nacionalidad colombiana ingresara al país por el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico</b> junto con tres mujeres de la misma nacionalidad, quienes p<b>resuntamente habrían sido captadas, reclutadas y trasladadas con fines de explotación sexual.</b>Según la PGN, las mujeres fueron llevadas a un establecimiento ubicado en la provincia de Los Santos, el cual era administrado por un ciudadano panameño, <b>señalado</b> <b>como pareja de la mujer investigada y presuntamente involucrado en la explotación de las víctimas.</b>Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar si existen otras personas vinculadas a esta red de trata de personas.La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal contra quienes resulten responsables de este delito, garantizando el respeto a los derechos de los ciudadanos y el debido proceso conforme a la Constitución y la legislación vigente.