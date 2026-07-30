Operación Corazón Azul: rescatan a tres presuntas víctimas de trata de personas

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que, como parte de la Operación Corazón Azul, fueron rescatadas tres presuntas víctimas del delito de trata de personas y aprehendidas dos personas, un hombre y una mujer, por su presunta vinculación con este delito en la provincia de Los Santos.

La diligencia fue ejecutada por la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada, en coordinación con la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Migración, INTERPOL, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP).

Como parte de la operación se realizaron tres allanamientos en el distrito de Las Tablas, específicamente en dos residencias y un jardín recreativo, donde las autoridades recabaron indicios relacionados con la investigación.

De acuerdo con la PGN, la investigación comenzó el 11 de abril de 2026, luego de que una mujer de nacionalidad colombiana ingresara al país por el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico junto con tres mujeres de la misma nacionalidad, quienes presuntamente habrían sido captadas, reclutadas y trasladadas con fines de explotación sexual.

Según la PGN, las mujeres fueron llevadas a un establecimiento ubicado en la provincia de Los Santos, el cual era administrado por un ciudadano panameño, señalado como pareja de la mujer investigada y presuntamente involucrado en la explotación de las víctimas.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar si existen otras personas vinculadas a esta red de trata de personas.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal contra quienes resulten responsables de este delito, garantizando el respeto a los derechos de los ciudadanos y el debido proceso conforme a la Constitución y la legislación vigente.