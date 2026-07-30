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Panamá hoy de ‘Radio Panamá’ de este jueves 30 de julio

Panamá hoy de ‘Radio Panamá’ de este jueves 30 de julio
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 30/07/2026 06:16
Donde está la información, allí está ‘Panamá hoy’, de ‘Radio Panamá’, aliado estratégico de ‘La Estrella de Panamá’, Este espacio noticioso comienza una nueva etapa con sus presentadores Leonardo Grinspan, Judy Meana y Jorge Mariscal.

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Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

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Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

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