Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 30 de julio

El<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) </a>informó que el tiempo para este jueves 30 de julio muestra condiciones variables en gran parte del país, con lluvias aisladas en ambas vertientes, temperaturas de hasta 36 °C y condiciones de advertencia en el mar Caribe debido al oleaje.En la vertiente del Caribe, durante el transcurso del día se esperan lluvias aisladas. Entre<b> Bocas del Toro y Costa Abajo de Colón </b>se prevén aguaceros, principalmente sobre las zonas montañosas durante la tarde, mientras que en horas de la noche las lluvias serán dispersas y de intensidad moderada.En la vertiente del Pacífico, las lluvias aisladas iniciarán en la madrugada al norte de <b>Coclé y continuarán durante la mañana, extendiéndose también hacia Darién</b>. Para la tarde se pronostican aguaceros con actividad eléctrica en <b>Darién, el sur de Veraguas y las áreas montañosas de Chiriquí,</b> con probabilidad de lluvias aisladas en el resto del territorio nacional. En la noche persistirán los aguaceros aislados en Darién y el golfo de Panamá.Las temperaturas mínimas oscilarán entre los<b> 13 °C y 18 °C</b> en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre los <b>22 °C y 27 °C. </b>Las máximas alcanzarán entre <b>29 °C y 36 °C</b> en gran parte del territorio, y entre <b>22 °C y 26 °C </b>en las zonas montañosas.Por otra parte, los índices de radiación UV-B alcanzarán valores entre 7 y 11, lo que representa un nivel de riesgo <b>alto a extremo</b>, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y utilizar medidas de protección.Las autoridades también mantienen vigilancia por las condiciones ventosas, especialmente en zonas montañosas, y exhortan a la población y a los navegantes a mantenerse atentos a los avisos vigentes.