Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 30 de julio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que el tiempo para este jueves 30 de julio muestra condiciones variables en gran parte del país, con lluvias aisladas en ambas vertientes, temperaturas de hasta 36 °C y condiciones de advertencia en el mar Caribe debido al oleaje.

En la vertiente del Caribe, durante el transcurso del día se esperan lluvias aisladas. Entre Bocas del Toro y Costa Abajo de Colón se prevén aguaceros, principalmente sobre las zonas montañosas durante la tarde, mientras que en horas de la noche las lluvias serán dispersas y de intensidad moderada.

En la vertiente del Pacífico, las lluvias aisladas iniciarán en la madrugada al norte de Coclé y continuarán durante la mañana, extendiéndose también hacia Darién. Para la tarde se pronostican aguaceros con actividad eléctrica en Darién, el sur de Veraguas y las áreas montañosas de Chiriquí, con probabilidad de lluvias aisladas en el resto del territorio nacional. En la noche persistirán los aguaceros aislados en Darién y el golfo de Panamá.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 13 °C y 18 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre los 22 °C y 27 °C. Las máximas alcanzarán entre 29 °C y 36 °C en gran parte del territorio, y entre 22 °C y 26 °C en las zonas montañosas.

Por otra parte, los índices de radiación UV-B alcanzarán valores entre 7 y 11, lo que representa un nivel de riesgo alto a extremo, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y utilizar medidas de protección.

Las autoridades también mantienen vigilancia por las condiciones ventosas, especialmente en zonas montañosas, y exhortan a la población y a los navegantes a mantenerse atentos a los avisos vigentes.