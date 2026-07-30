Milei firma decreto para expulsar a extranjeros que promuevan odio contra Argentina

<a href="/tag/-/meta/javier-milei">El presidente de Argentina, Javier Milei,</a> firmó un <b>Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)</b> que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a los extranjeros que promuevan o inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad.La medida fue anunciada este jueves 30 de julio mediante un <b>comunicado oficial de la Oficina del Presidente de la República Argentina</b>, en el que el Gobierno sostiene que la decisión responde a recientes manifestaciones de hostilidad contra el país y sus ciudadanos.Según el decreto, no podrán ingresar al país y podrán ser expulsados aquellos extranjeros que <b>'dirigieren o incitaren mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios'</b>.En el comunicado, la administración de Milei reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos 'no es negociable'.'Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país', señala el documento oficial.<b>El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei en el marco de las facultades del Poder Ejecutivo para emitir Decretos de Necesidad y Urgencia, una herramienta prevista en la Constitución argentina para situaciones excepcionales.</b>La medida endurece los criterios migratorios del Gobierno argentino al establecer nuevas causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de ciudadanos extranjeros que, según las autoridades, promuevan discursos de odio o realicen actos considerados ofensivos contra la Nación y sus símbolos patrios.