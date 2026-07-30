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Milei firma decreto para expulsar a extranjeros que promuevan odio contra Argentina

La medida fue anunciada este jueves 30 de julio mediante un comunicado oficial de la Oficina del Presidente de la República Argentina.
La medida fue anunciada este jueves 30 de julio mediante un comunicado oficial de la Oficina del Presidente de la República Argentina. AFP
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 30/07/2026 09:52
Según el decreto, no podrán ingresar al país y podrán ser expulsados aquellos extranjeros que ‘dirigieren o incitaren mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino’.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a los extranjeros que promuevan o inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad.

La medida fue anunciada este jueves 30 de julio mediante un comunicado oficial de la Oficina del Presidente de la República Argentina, en el que el Gobierno sostiene que la decisión responde a recientes manifestaciones de hostilidad contra el país y sus ciudadanos.

Según el decreto, no podrán ingresar al país y podrán ser expulsados aquellos extranjeros que ”dirigieren o incitaren mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios”.

En el comunicado, la administración de Milei reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos “no es negociable”.

”Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, señala el documento oficial.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei en el marco de las facultades del Poder Ejecutivo para emitir Decretos de Necesidad y Urgencia, una herramienta prevista en la Constitución argentina para situaciones excepcionales.

La medida endurece los criterios migratorios del Gobierno argentino al establecer nuevas causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de ciudadanos extranjeros que, según las autoridades, promuevan discursos de odio o realicen actos considerados ofensivos contra la Nación y sus símbolos patrios.

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