Chile reafirma su apoyo a Argentina en la disputa por las Islas Malvinas

En su primera visita internacional desde que asumió la presidencia el pasado 11 de marzo, José Antonio Kast se reunió con su par argentino Javier Milei en la Casa Rosada.

El encuentro estuvo marcado por la coincidencia de ambos gobiernos en temas bilaterales y regionales, pero tuvo como eje central el respaldo explícito de Chile a la posición argentina en la Cuestión Malvinas.

Durante la reunión, Kast reiteró el apoyo de su país a los “legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

Asimismo, subrayó la necesidad de que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones para alcanzar “una solución pacífica y definitiva” conforme a las resoluciones de Naciones Unidas y otros foros multilaterales.