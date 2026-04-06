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Chile reafirma su apoyo a Argentina en la disputa por las Islas Malvinas

El presidente Javier Milei (d), posando junto al presidente de Chile, José Antonio Kast, durante una reunión este lunes, en Buenos Aires (Argentina).
El presidente Javier Milei (d), posando junto al presidente de Chile, José Antonio Kast, durante una reunión este lunes, en Buenos Aires (Argentina). EFE
Por
Lourdes García Armuelles
  • 06/04/2026 16:06
Las combersaciones se dio en el marco de la conmemoración de la Batalla de Maipú, símbolo de la independencia y cooperación entre ambos países

En su primera visita internacional desde que asumió la presidencia el pasado 11 de marzo, José Antonio Kast se reunió con su par argentino Javier Milei en la Casa Rosada.

El encuentro estuvo marcado por la coincidencia de ambos gobiernos en temas bilaterales y regionales, pero tuvo como eje central el respaldo explícito de Chile a la posición argentina en la Cuestión Malvinas.

Durante la reunión, Kast reiteró el apoyo de su país a los “legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

Asimismo, subrayó la necesidad de que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones para alcanzar “una solución pacífica y definitiva” conforme a las resoluciones de Naciones Unidas y otros foros multilaterales.

El presidente Milei agradeció el gesto en nombre del Gobierno argentino, destacando la importancia del respaldo chileno en un reclamo que constituye una política de Estado para la Argentina.

La visita de Kast se dio en el marco de la conmemoración de la Batalla de Maipú, símbolo de la independencia y cooperación entre ambos países.

Además del tema Malvinas, los mandatarios instruyeron a sus cancilleres a avanzar en una agenda común que incluye integración energética y minera, atracción de inversiones, cooperación en seguridad y mejora de la conectividad fronteriza.

El apoyo chileno refuerza la posición argentina en el plano internacional y reafirma la histórica solidaridad entre ambos países en torno a la disputa de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur.

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