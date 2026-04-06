Partido Popular inicia proceso de reestructuración interna rumbo a elecciones provinciales

El presidente del Partido Popular (PP), Cirilo Salas, confirmó que el colectivo político atraviesa actualmente un proceso de reestructuración a nivel provincial, con el objetivo de fortalecer sus estructuras internas y reforzar su línea ideológica y formativa.

Salas explicó que esta etapa busca consolidar el trabajo territorial del partido, haciendo énfasis en el respaldo a sectores clave como los jóvenes y las mujeres, quienes también entrarán en un proceso de renovación durante este año. “Necesitamos respaldar sobre todo a los grupos de jóvenes y mujeres, y junto a ellos buscar soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad panameña”, expresó.

En cuanto al proceso organizativo, el dirigente detalló que ya se ha establecido un calendario para las elecciones provinciales, el cual se encuentra actualmente bajo revisión del Tribunal Electoral y del tribunal ético electoral del propio partido.

Una vez aprobado, se prevé que las elecciones internas se desarrollen en las 12 regiones provinciales y comarcales del país. De cumplirse el cronograma, estos comicios se realizarían en octubre del presente año.

Posteriormente, el partido avanzará hacia la renovación de las directivas de sus principales estructuras sectoriales, incluyendo la Secretaría de la Mujer, la Juventud y la Secretaría de Personas con Discapacidad.

Finalmente, Salas hizo un llamado a la membresía del Partido Popular a participar activamente en este proceso de transformación interna, destacando que el colectivo históricamente ha centrado su lucha en favor de los sectores más vulnerables del país.