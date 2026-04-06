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PANAMÁ

Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este lunes 6 de abril

Hechos relevantes marcan la agenda informativa en Panamá y el mundo
Hechos relevantes marcan la agenda informativa en Panamá y el mundo EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/04/2026 18:00
Panamá y el mundo vivieron una jornada informativa marcada por acontecimientos clave en distintos frentes.

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por diversos hechos relevantes en el ámbito nacional e internacional.

-Un incendio de gran magnitud se registró en el sector de La Boca, en las inmediaciones del Puente de las Américas, luego de que una cisterna se incendiara y las llamas se propagaran a un segundo vehículo similar.

-El Gobierno Nacional oficializó la autorización para la remoción de material minero en Donoso, provincia de Colón, dando paso al inicio de su extracción y posterior traslado fuera del país.

-La Comisión 20 de Diciembre de 1989 informó que el Ministerio Público ordenó la continuación de las diligencias de exhumación en el Cementerio Jardín de Paz, según una resolución emitida recientemente.

-Buque de guerra de Taiwán cruzaron el Canal de Panamá, marcando presencia en la región.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó la hora de un ultimátum al régimen iraní respecto al libre tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, aumentando la tensión internacional.

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