Incendio de cisternas en La Boca: Bomberos rescatan a dos heridos y suspenden el tránsito en el Puente de las Américas

Un incendio de gran magnitud se registra la tarde de este lunes en el sector de La Boca, en las inmediaciones del Puente de las Américas, donde una cisterna se prendió en fuego y las llamas se propagaron a un segundo vehículo similar.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informa que, aproximadamente a las 4:12 p.m., se recibió un reporte de incendio en el parque de combustible ubicado en el área de La Boca, Balboa.

Al llegar al sitio, las unidades confirmaron la presencia de al menos tres camiones cisterna en llamas, así como tanques adicionales comprometidos, lo que motivó la activación inmediata de refuerzos de múltiples estaciones para la atención de la emergencia.

Durante las labores operativas, se logró el rescate de dos personas con quemaduras de segundo grado, quienes están siendo atendidas por personal del Cuerpo de Bomberos y SUME 911.

Se mantiene en curso la búsqueda de una posible persona atrapada dentro del área afectada.

Cierre del Puente de las Américas

Ante la emergencia, las autoridades han solicitado el cierre del Puente de las Américas para facilitar las labores de extinción y evitar mayores riesgos a conductores.

Además, se ha pedido elevar la presión del agua en el área para agilizar el control del fuego, debido a la intensidad de las llamas.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a ceder el paso a los vehículos de emergencia que se dirigen hacia el punto del incendio.