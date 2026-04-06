Asamblea ratifica a Isidro Carbonell como el nuevo director de la Lotería

El pleno de la Asamblea de este lunes ratificó por unanimidad a Isidro Carbonell como el nuevo director de la Lotería Nacional de Beneficencia.

Carbonell llega al cargo tras ser secretario general encargado de la institución.

Durante su paso por la Comisión de Credenciales, hace unas semanas, el funcionario anunció que contempla realizar auditorías una vez que asuma el cargo de director.

Reconoció que hay problemas en el manejo de recursos humanos y que se necesita hacer evaluaciones y auditorías para luego aplicar equiparaciones salariales así como hacer los cambios administrativos que consideren necesarios.

El diputado Ermesto Cedeño le preguntó sobre la asignación de libretas, sobre lo que hay señalamientos de influencias políticas y beneficios personales.

Carbonell explicó que las libretas se asignan a individuos y que se investigará el proceso para detectar irregularidades y garantizar la transparencia.