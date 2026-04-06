El Napoli no se rinde y mira hacia el título de la Serie A

El Nápoles busca mantenerse en la lucha por el Scudetto, a siete puntos del Inter, tras vencer este lunes al Milan en un partido equilibrado y muy táctico que finalmente se decidió gracias a un tanto de Matteo Politano.

Era una jornada clave para ambos. El Nápoles y el Milan se jugaban no perder terreno en la lucha por el Scudetto, en una jornada en la que el Inter de Milan parecía haberse lanzado hacia el título y establecer distancia con sus perseguidores. Pero el Nápoles, que defiende el título, no quiere quedarse rezagado.

El escenario fue el feudo napolitano, el Estadio Diego Armando Maradona, donde el conjunto azzurro se mantiene invicto esta temporada. Tras un encuentro equilibrado, en el que el equipo partenopeo se mostró ligeramente superior, llegó el gol en el minuto 78, salvador Politano. Cinco victorias consecutivas para el Nápoles, también decidido a luchar por el campeonato.

La primera parte fue un ida y vuelta, un partido que se movió de área a área, aunque sin arriesgar. Con un juego muy vertical y táctico, ambos equipos buscaban abrirse paso y adelantarse en el marcador, pero no encontraban la fórmula. Modric descendía para organizar el juego y distribuir el balón, mientras De Bruyne intentaba encontrar espacios para conectar con Giovane y McTominay.

Tanto el conjunto partenopeo como el milanés rozaron el gol. Pavlovic tuvo una clara para el Milan con un cabezazo en el minuto 12, y minutos después Spinazzola respondió con un remate que se marchó por centímetros. Nkunku lo intentó en el minuto 35, mientras que McTominay intentaba una chilena. Un constante toma y daca sin acierto, que dejó el marcador en resultado de gafas al descanso.

El Nápoles salió más decidido tras el inicio de la segunda mitad. Giovane, de vuelta en el once titular por decisión de Conte, tuvo una clara ocasión, pero se topó con un gran Maignan. Poco después lo intentó su compañero Olivera. El conjunto napolitano rozó el gol y se mostró ligeramente superior al Milan.

El combinado rossonero intentó cambiar la dinámica con la entrada del delantero argentino Santiago Giménez, quien regresó la anterior jornada tras más de cuatro meses de baja, así como con el ingreso del defensor Athekame. Sin embargo, el Nápoles mantuvo el control del balón.

El club del sur de Italia, por su parte, realizó su primer cambio en el minuto 70 con la salida de Giovane por Alisson y una reestructuración ofensiva para buscar el gol, colocando a McTominay, líder del equipo en los últimos meses, como falso 9. De Bruyne se mantuvo en el campo con el fin de abrirle espacios.

Y, tras varios intentos, en un encuentro equilibrado, encontró el gol el Nápoles, a través de Matteo Politano, quien había ingresado apenas cinco minutos antes, aprovechando un despeje del Milan tras un centro del equipo napolitano y cruzando el balón de forma precisa.

El Milan lo intentó, tuvo varios acercamientos, y cinco minutos de descuento. Pero poco pudo hacer ante un escenario que se le resiste desde abril de 2024, cuando venció por 0-4.

Era, además, un duelo con dos grandes protagonistas en los banquillos: Antonio Conte, al frente del conjunto napolitano, y Massimiliano Allegri por el Milan. Dos técnicos de enorme peso en el fútbol italiano que están en el foco tras haber sido señalados como posibles candidatos para dirigir la selección italiana, tras el fracaso de no clasificarse al Mundial por tercera vez consecutiva.

El Inter se mantiene en lo más alto de la clasificación, con siete puntos de ventaja sobre el Nápoles y nueve sobre el Milan, mientras se acerca la recta final de la temporada, con siete jornadas decisivas por delante, en las que aún están abiertos tanto el Scudetto como los puestos europeos.