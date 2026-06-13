Hallan un cadáver frente al estadio donde se concentra Irán para el Mundial 2026

Un inquietante episodio sacudió este viernes la concentración de la selección de Irán en la previa de su debut en el Mundial 2026.

Autoridades mexicanas localizaron un cadáver en avanzado estado de descomposición dentro del maletero de un vehículo estacionado frente al estadio de Tijuana, sede que funciona como campamento base del combinado asiático.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió a escasos metros del recinto deportivo donde el equipo iraní lleva a cabo sus entrenamientos.

La zona fue acordonada por agentes de seguridad y personal forense, quienes realizaron las diligencias correspondientes para retirar el cuerpo e iniciar las investigaciones.

Horas después del operativo, la delegación de Irán abandonó las instalaciones para cumplir con su agenda programada, justo cuando las autoridades concluían las labores en el lugar.

Hasta el momento, no se ha informado si el incidente alterará el calendario de entrenamientos o las actividades previstas por el cuerpo técnico.

El descubrimiento ha generado preocupación debido a la cercanía del vehículo con el estadio utilizado por la selección durante su preparación para la Copa del Mundo. Sin embargo, no existe información oficial que vincule el caso con el equipo o con el torneo.

Tampoco se ha revelado la identidad de la persona fallecida ni las circunstancias en las que el cuerpo terminó dentro del automóvil. Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer los hechos.

Por su parte, la selección de Irán no ha emitido declaraciones sobre el incidente ni ha respondido si reforzará sus medidas de seguridad tras lo sucedido.

El hermetismo del combinado asiático se mantiene mientras continúa con su preparación para afrontar el Mundial 2026.