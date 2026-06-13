¿Qué pasó en la inauguración del Mundial 2026? La falla técnica en Canadá que todos comentan en redes

Antes de que el balón comenzara a rodar en el primer partido de Canadá en el Mundial 2026, la ceremonia inaugural en el Toronto Stadium ya estaba dando de qué hablar.

Lo que estaba previsto como un espectáculo para exaltar la diversidad cultural del país terminó siendo opacado por una inesperada falla técnica que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

La tarde de este viernes 12 de junio, el recinto deportivo se convirtió en un gran escenario para recibir a miles de aficionados antes del duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

La FIFA apostó por una puesta en escena centrada en la convivencia entre culturas, comunidades y tradiciones, uno de los principales mensajes de la inauguración organizada por el país norteamericano.

La cantante canadiense Jessie Reyez y la artista palestino-chilena Elyanna encabezaron la presentación musical, acompañadas por un despliegue de bailarines y elementos escénicos. Sin embargo, mientras avanzaba el show, uno de los adornos principales protagonizó un momento inesperado.

Un video difundido por asistentes y usuarios en redes sociales captó el instante en que un gran inflable con la forma y el diseño de la Copa Mundial 2026 emergió desde el centro del escenario.

El objeto debía desplegarse como parte del espectáculo, pero no logró inflarse por completo y comenzó a perder aire frente al público, mientras las artistas continuaban con su actuación.

Ante la situación, miembros de la producción tuvieron que retirar rápidamente la estructura para evitar que interfiriera con el desarrollo de la ceremonia. La escena no tardó en viralizarse y se convirtió en uno de los episodios más comentados de la jornada inaugural en Canadá.

Las críticas no se limitaron al incidente con el inflable. En distintas plataformas, aficionados también señalaron supuestos problemas de coordinación y organización durante algunos segmentos del espectáculo, cuestionando la ejecución de una ceremonia que buscaba proyectar al mundo la imagen de uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026.

Pese al contratiempo, la inauguración continuó según lo previsto y, minutos después, el Toronto Stadium se transformó nuevamente en un escenario deportivo para dar paso al encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a la fase de grupos del torneo.