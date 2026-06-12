El gol de la integración

Desde la ebullición futbolera en las calles de Monterrey hasta las imponentes avenidas de Nueva York, el Mundial 2026 ha encendido un fervor que desborda el cemento de los estadios. El balón ya rueda en Norteamérica, pero el verdadero latido de esta fiesta tiene un inconfundible acento hispano. No es solo un espectáculo deportivo; es la confirmación palpable de que nuestra presencia es el motor vital que da color, fuerza y rentabilidad a un escenario global. Las palabras del Papa resuenan hoy como una brújula moral inexcusable: quien no sabe pasar la pelota no entiende el juego, y quien no sabe vivir para los demás no comprende la vida. El fútbol, erigido como la antítesis del egoísmo, es el reflejo exacto de la comunidad hispana. Mexicanos y latinos no somos meros espectadores del desarrollo ajeno. Somos la mano de obra indispensable, el talento incansable que dinamiza la libre empresa y la red de solidaridad que abraza a los más vulnerables en sociedades que, a menudo, intentan invisibilizarlos. Pese a las oscuras narrativas xenófobas y los discursos de odio que se empeñan en marginar a nuestra gente, el peso irrefutable de nuestro trabajo y riqueza cultural reclama su espacio legítimo. La herencia latina no pide permiso para brillar ni se somete al miedo. Se impone con la dignidad innegociable de quienes construyen prosperidad compartida ahí donde otros levantan muros. En el partido definitivo de la historia humana, la integración siempre terminará por golear a la exclusión.