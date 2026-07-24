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Redacción La Estrella de Panamá
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  • 25/07/2026 00:00
Editorial
Entrelíneas

La confianza todavía tiene espacio para recuperarse

Editorial
La encuesta Vea Panamá refleja una leve mejoría en la confianza hacia algunas instituciones, aunque cuatro de cada diez ciudadanos aún no reconocen credibilidad en ninguna entidad.
La encuesta Vea Panamá refleja una leve mejoría en la confianza hacia algunas instituciones, aunque cuatro de cada diez ciudadanos aún no reconocen credibilidad en ninguna entidad. Pixabay

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La confianza pública no desaparece de golpe. Se desgasta lentamente, cada vez que una institución no responde. La encuesta de este diario, Vea Panamá: la verdad en cifras, muestra que ese vínculo sigue debilitado, aunque registra una mejoría que conviene observar. En julio, el 40% de los consultados afirmó que ninguna institución tiene credibilidad, frente al 44.6% de abril. La reducción es modesta, pero indica que la desconfianza no es irreversible. Algunas entidades lograron avanzar. Los bomberos pasaron de 6.5% a 8.2%; la Autoridad del Canal de Panamá subió de 7% a 7.2%; la Policía Nacional alcanzó 6.6% y la Contraloría aumentó de 3.1% a 4.6%. Son variaciones pequeñas, sostenidas principalmente por instituciones cuya labor tiene resultados visibles para la ciudadanía. En contraste, la Acodeco cayó de 5.5% a 3%. El dato merece atención en un momento en que muchos hogares enfrentan dificultades económicas y esperan mayor protección frente a los abusos del mercado. La confianza no se recupera con campañas publicitarias ni discursos. Se gana cuando las instituciones explican sus decisiones, administran con transparencia y resuelven los asuntos que afectan la vida cotidiana.

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