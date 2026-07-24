La confianza todavía tiene espacio para recuperarse

La confianza pública no desaparece de golpe. Se desgasta lentamente, cada vez que una institución no responde. La encuesta de este diario, Vea Panamá: la verdad en cifras, muestra que ese vínculo sigue debilitado, aunque registra una mejoría que conviene observar. En julio, el 40% de los consultados afirmó que ninguna institución tiene credibilidad, frente al 44.6% de abril. La reducción es modesta, pero indica que la desconfianza no es irreversible. Algunas entidades lograron avanzar. Los bomberos pasaron de 6.5% a 8.2%; la Autoridad del Canal de Panamá subió de 7% a 7.2%; la Policía Nacional alcanzó 6.6% y la Contraloría aumentó de 3.1% a 4.6%. Son variaciones pequeñas, sostenidas principalmente por instituciones cuya labor tiene resultados visibles para la ciudadanía. En contraste, la Acodeco cayó de 5.5% a 3%. El dato merece atención en un momento en que muchos hogares enfrentan dificultades económicas y esperan mayor protección frente a los abusos del mercado. La confianza no se recupera con campañas publicitarias ni discursos. Se gana cuando las instituciones explican sus decisiones, administran con transparencia y resuelven los asuntos que afectan la vida cotidiana.