La economía que no llega a los hogares

La economía puede exhibir cifras alentadoras y, al mismo tiempo, fracasar en la vida diaria. Esa distancia entre los informes y la mesa de los hogares es la que retrata la encuesta Vea Panamá: la verdad en cifras, realizada por Prodigious Consulting con este diario. El 57,8% de los panameños afirma que su situación económica ha empeorado. El 62,3% tiene dificultades para cubrir alimentos, transporte, servicios públicos y medicamentos. Y para el 96,3%, ahorrar ya no forma parte de las posibilidades. La estrechez no termina en el bolsillo. Nueve de cada diez ciudadanos perciben un mercado laboral estancado, sin oportunidades. Esa falta de empleo castiga con dureza a los jóvenes y a las mujeres, que siguen encontrando más obstáculos para entrar y permanecer en la actividad productiva. A ese cuadro se suma una señal inquietante: el 60% desaprueba la educación primaria y secundaria. Un país que no logra preparar a sus estudiantes para el trabajo tampoco puede prometer movilidad social ni reducir las brechas que arrastra desde hace años. La economía necesita volver a medirse en la vida de la gente: en el salario que alcanza, en el empleo que aparece y en la tranquilidad de llegar a fin de mes. Para ello hacen falta empresas capaces de crecer, reglas claras y un Estado que no convierta la corrupción ni la ineficiencia en costos para la ciudadanía. La población no reclama dádivas. Reclama la posibilidad de trabajar, educarse y sostener su hogar con dignidad. Esa debería ser la medida verdadera del desarrollo.