La desconfianza que el Gobierno no puede ignorar

Las cifras de julio no llegan como un estruendo, sino como una señal persistente que el Gobierno no debería minimizar. La desaprobación bajó de 80.8% en abril a 77.6%, pero la distancia entre el Ejecutivo y la ciudadanía sigue siendo demasiado amplia para hablar de recuperación. La encuesta Vea Panamá, la verdad en cifras, retrata un país que observa el presente con recelo y el futuro con inquietud. La desconfianza en el Gobierno alcanzó 69.4%, su nivel más alto en la serie. Al mismo tiempo, 79.5% considera que la administración va por mal camino y 55.8% se declara pesimista sobre lo que viene. No son solo cifras. Detrás de ellas hay familias que no perciben mejoras suficientes en los servicios que más condicionan su vida. Salud y Educación retrocedieron en la evaluación, mientras Obras Públicas, continúa en el último lugar. También hay leves avances: Desarrollo Agropecuario registró el mayor crecimiento y Cultura obtuvo la mejor valoración entre las carteras medidas. Pero esos resultados parciales todavía no modifican el ánimo general. La encuesta no dicta sentencia, pero sí muestra, con claridad, el terreno sobre el que hoy gobierna José Raúl Mulino: una sociedad desconfiada, cansada de esperar y cada vez menos convencida de que el rumbo sea el correcto. La respuesta no está en discutir el dato, sino en atender lo que revela. La confianza comienza a reconstruirse cuando las decisiones se explican, los servicios básicos responden y los resultados dejan de ser promesas para convertirse en hechos cotidianos para todos.