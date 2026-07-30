Unachi tendrá recorte en el Presupuesto General del Estado 2027: recibirá $69.9 millones

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) tendrá una asignación de 69 millones 899 mil dólares en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, una cifra inferior a los recursos aprobados para los dos años anteriores.

De acuerdo con el proyecto presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ante el pleno de la Asamblea Nacional, la casa de estudios superiores contará con $69.8 millones, lo que representa una reducción de aproximadamente $2.1 millones respecto a los $72 millones asignados en 2025 y cerca de $2.8 millones menos que los $72.7 millones recomendados para 2026.

Este presupuesto se conoce luego de más de un mes que Etelvina Medianero de Bonagas presenta su renuncia formal al cargo de rectora de la Unachi el 8 de junio de 2026, poniendo fin a una gestión marcada por múltiples cuestionamientos.

La salida de Medianero de Bonagas se produjo en medio de una profunda crisis institucional y tras crecientes presiones del Gobierno Nacional.

Meses después de su renuncia, la Unachi continúa enfrentando dificultades administrativas y financieras. Docentes y personal administrativo han realizado protestas frente a la Rectoría debido al retraso en el pago de sus quincenas y porque los descuentos efectuados en sus salarios para el pago de préstamos bancarios, aunque son aplicados, no han sido transferidos a las entidades acreedoras.

El Consejo de Gabinete aprobó el pasado 29 de julio el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para 2027, el cual fue remitido posteriormente a la Asamblea Nacional para su discusión.

En su presentación, Chapman explicó que el presupuesto para la próxima vigencia asciende a 35,111.7 millones de dólares, lo que representa un incremento de 197.9 millones de dólares (0.6%) en comparación con el presupuesto modificado de 2026.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas sostuvo que la propuesta no implica una expansión generalizada del gasto público, sino una reorganización de las prioridades del Estado, enfocada en fortalecer la inversión pública, la protección social y los servicios esenciales, en un contexto de consolidación de las finanzas públicas.

Asimismo, indicó que el proyecto fija para 2027 un déficit del Sector Público No Financiero equivalente al 3% del Producto Interno Bruto (PIB), en cumplimiento de la trayectoria establecida por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Durante su intervención, Chapman afirmó que el Gobierno busca mantener la disciplina fiscal mientras genera espacio para financiar proyectos de infraestructura y programas sociales.