Los Gaitanes representarán a Panamá en la primera Billboard Salsa Music Week

Panamá tendrá representación en la primera edición de la Billboard <b>Salsa Music Week</b>, un evento que reunirá a figuras de la industria salsera mundial del 15 al 19 de septiembre en Cali, Colombia.Los encargados de llevar la presencia panameña serán los hermanos <b><a href="/tag/-/meta/los-gaitanes">Alberto y Ricardo Gaitán</a>,</b> conocidos como <b><a href="/tag/-/meta/los-gaitanes">Los Gaitanes</a>,</b> tras recibir una invitación de Billboard Colombia para formar parte de esta <b>histórica cita</b>.La participación de los músicos panameños marca un nuevo reconocimiento a su trayectoria de<b> más de dos décadas como intérpretes, compositores y productores</b>, consolidando además la presencia de Panamá en uno de los encuentros más importantes dedicados a la salsa.Además de presentar su música, Gaitanes llevarán a Cali '<b>Nuestra Calle Latina'</b>, una iniciativa creada por ellos para<b> promover el género en espacios público</b>s y acercar a nuevas generaciones a la salsa mediante <b>la música, el baile y la cultura popular.</b>Durante cinco días, la Billboard Salsa Music Week reunirá a artistas, compositores, productores, músicos, bailarines, académicos, ejecutivos de la industria, medios de comunicación y aficionados en una agenda que incluirá paneles, espacios de formación, encuentros de negocios, showcases y presentaciones en vivo centradas en el presente y el futuro de la salsa.Los organizadores destacan que esta primera edición busca convertirse<b> en un punto de encuentro para fortalecer el género y generar nuevas oportunidades de colaboración</b> entre sus principales exponentes.