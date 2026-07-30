Los Gaitanes representarán a Panamá en la primera Billboard Salsa Music Week

Panamá tendrá representación en la primera edición de la Billboard Salsa Music Week, un evento que reunirá a figuras de la industria salsera mundial del 15 al 19 de septiembre en Cali, Colombia.

Los encargados de llevar la presencia panameña serán los hermanos Alberto y Ricardo Gaitán, conocidos como Los Gaitanes, tras recibir una invitación de Billboard Colombia para formar parte de esta histórica cita.

La participación de los músicos panameños marca un nuevo reconocimiento a su trayectoria de más de dos décadas como intérpretes, compositores y productores, consolidando además la presencia de Panamá en uno de los encuentros más importantes dedicados a la salsa.

Además de presentar su música, Gaitanes llevarán a Cali “Nuestra Calle Latina”, una iniciativa creada por ellos para promover el género en espacios públicos y acercar a nuevas generaciones a la salsa mediante la música, el baile y la cultura popular.

Durante cinco días, la Billboard Salsa Music Week reunirá a artistas, compositores, productores, músicos, bailarines, académicos, ejecutivos de la industria, medios de comunicación y aficionados en una agenda que incluirá paneles, espacios de formación, encuentros de negocios, showcases y presentaciones en vivo centradas en el presente y el futuro de la salsa.

Los organizadores destacan que esta primera edición busca convertirse en un punto de encuentro para fortalecer el género y generar nuevas oportunidades de colaboración entre sus principales exponentes.