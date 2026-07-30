Cancillería pide cautela a panameños ante fraudes de reclutamiento para guerras internacionales

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara Mann, hizo la mañana de este 30 de julio un llamado a los ciudadanos panameños a no vincularse en conflictos de guerra de otros países, advirtiendo sobre los riesgos y consecuencias que esto representa para quienes se ofrecen voluntariamente a participar en escenarios bélicos.

Guevara Mann informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene conocimiento de cinco panameños vinculados a las fuerzas armadas de Ucrania y 19 a las fuerzas armadas de Rusia.

De acuerdo con la información oficial, dijo, algunos de ellos permanecen activos, otros se encuentran desaparecidos y uno perdió la vida en territorio ruso. “Nos mantenemos muy pendientes de esta situación”, aseguró.

El funcionario explicó que en la tarde de hoy, jueves, sostendrá una reunión con el encargado de negocios de Ucrania y que ya se han realizado varias conversaciones con el embajador de Rusia para dar seguimiento a los casos y expresar la preocupación del Gobierno por la situación de estos nacionales.

Reclutamiento

Según Guevara Mann, algunos panameños han sido captados por individuos o grupos que se dedican al reclutamiento de personal para destinarlo a las fuerzas armadas de distintos países.

“Pedimos a la población no caer en esas trampas porque a la larga el resultado es sufrimiento, desesperación e intranquilidad para los individuos involucrados”, señaló.

El viceministro subrayó que Panamá no participa en ningún conflicto bélico y que no existe razón para que sus ciudadanos se involucren en guerras ajenas.

Recordó que el Ministerio Público ya ha abierto cuatro casos relacionados con estas prácticas de reclutamiento, mientras que la Cancillería mantiene su labor de apoyo a los panameños en el extranjero que deseen regresar al país, incluso sufragando el pasaje aéreo cuando sea posible.

Dificultades

No obstante, Guevara Mann reconoció que brindar asistencia a quienes se encuentran en zonas de guerra resulta complejo, ya que muchos están escondidos o lejos de consulados y embajadas panameñas.

“El llamado a la población es no involucrarse en situaciones de este tipo. El Gobierno no puede impedir que alguien salga del país, pero sí puede advertir sobre los riesgos y consecuencias”, concluyó.