Panamá estrena ‘Anfitrión del mundo’, su nueva marca país para proyectarse internacionalmente

Panamá presentó este miércoles su nueva marca país, “Panamá, anfitrión del mundo”, una estrategia con la que busca proyectar internacionalmente sus fortalezas en turismo, inversión, comercio, logística, cultura y conectividad bajo una misma identidad.

La propuesta parte de una característica que ha definido históricamente al istmo: su condición de punto de encuentro entre océanos, continentes, culturas, personas e ideas.

“Somos únicos por naturaleza y anfitriones por vocación”, plantea la narrativa presentada durante el lanzamiento, que busca posicionar a Panamá no solamente como un territorio de tránsito, sino como un país capaz de recibir, conectar y generar oportunidades.

La ministra de Turismo, Gloria de León, explicó que contar con una marca país permitirá reunir bajo una sola voz elementos como la diversidad, cultura, naturaleza, talento, capacidad productiva y vocación de servicio de los panameños.

“Una marca país no es solamente un logo, tampoco es un eslogan ni una campaña publicitaria. Una marca país es la expresión unificada de la identidad de una nación y de aquello que queremos que el mundo reconozca y valore de nosotros”, afirmó.

De León destacó que, independientemente de contar con una estrategia de este tipo, todos los países generan una percepción en el exterior. La diferencia, explicó, está en la posibilidad de construir y dirigir esa reputación.

“Cuando uno no define quién es, qué quiere representar, otros terminan construyendo esa percepción por él”, señaló.