Panamá estrena ‘Anfitrión del mundo’, su nueva marca país para proyectarse internacionalmente

Panamá presentó este miércoles su nueva marca país, “Panamá, anfitrión del mundo”, una estrategia con la que busca proyectar internacionalmente sus fortalezas en turismo, inversión, comercio, logística, cultura y conectividad bajo una misma identidad.
La propuesta parte de una característica que ha definido históricamente al istmo: su condición de punto de encuentro entre océanos, continentes, culturas, personas e ideas.
“Somos únicos por naturaleza y anfitriones por vocación”, plantea la narrativa presentada durante el lanzamiento, que busca posicionar a Panamá no solamente como un territorio de tránsito, sino como un país capaz de recibir, conectar y generar oportunidades.
La ministra de Turismo, Gloria de León, explicó que contar con una marca país permitirá reunir bajo una sola voz elementos como la diversidad, cultura, naturaleza, talento, capacidad productiva y vocación de servicio de los panameños.
“Una marca país no es solamente un logo, tampoco es un eslogan ni una campaña publicitaria. Una marca país es la expresión unificada de la identidad de una nación y de aquello que queremos que el mundo reconozca y valore de nosotros”, afirmó.
De León destacó que, independientemente de contar con una estrategia de este tipo, todos los países generan una percepción en el exterior. La diferencia, explicó, está en la posibilidad de construir y dirigir esa reputación.
“Cuando uno no define quién es, qué quiere representar, otros terminan construyendo esa percepción por él”, señaló.
La nueva identidad fue concebida como una estrategia de largo plazo que busca involucrar tanto al sector público como al privado.
Entre sus objetivos se encuentran atraer inversión, impulsar el turismo, fortalecer las exportaciones, promover el intercambio comercial y cultural y posicionar internacionalmente las ventajas competitivas del país.
Durante la presentación también se resaltaron atributos como la plataforma logística panameña, el Canal de Panamá, los puertos y aeropuertos, el centro bancario, la economía dolarizada, la biodiversidad y la convivencia de distintas culturas.
El vicecanciller Carlos Arturo Hoyos aseguró que la identidad presentada busca proyectar a Panamá “como una nación que da vida a cada oportunidad y una oportunidad a cada vida”.
El diseño utiliza el nombre Panamá como elemento central y busca reflejar conceptos como apertura, movimiento, diversidad y conexión.
Las tres letras “A”, distintas entre sí, representan la diversidad del país, mientras que sus curvas evocan los océanos que rodean el territorio. La identidad gráfica también utiliza el movimiento del agua como inspiración.
La tilde de Panamá, uno de los elementos distintivos del diseño, fue concebida como un símbolo del encuentro y de las conexiones capaces de generar valor.
La estrategia fue desarrollada después de estudios realizados dentro y fuera del país, análisis de otras marcas internacionales y recorridos por Panamá para identificar los atributos que podían diferenciarlo.
El objetivo final es que la marca sea adoptada no solamente por las instituciones y empresas, sino también por los ciudadanos.
“A partir de hoy esta marca le pertenece a cada panameño”, fue uno de los mensajes centrales del lanzamiento.
Con “Anfitrión del mundo”, Panamá busca convertir su histórica vocación de conectar en una identidad reconocible que acompañe al país en su promoción ante mercados, inversionistas, visitantes y audiencias internacionales.
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