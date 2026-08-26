El MAC cierra temporalmente en Ancón por montaje de exposiciones

El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) suspendió temporalmente la atención al público en su sede principal ubicada en Ancón a partir del 25 de agosto. La interrupción de actividades en el edificio central se extenderá hasta el 9 de septiembre debido a los trabajos de montaje de sus nuevas exposiciones.

Durante este periodo de dos semanas, la institución mantiene su programación cultural fuera de sus instalaciones tradicionales a través de dos puntos alternos de exhibición en la provincia de Panamá y en la provincia de Colón.

En la capital, el museo cuenta con representación en la Feria Internacional del Libro (FIL 2026), ubicada en el Centro de Convenciones Atlapa. La presencia de la entidad en el estand 113 finaliza el domingo 30 de agosto, en un horario de atención de martes a domingo de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Por su parte, en la provincia atlántica, la institución presentó la exposición En Casa: Artistas afro en la Colección MAC Panamá, instalada en el Centro de Arte y Cultura de Colón. Esta muestra abrió sus puertas el 20 de agosto y permanecerá accesible al público hasta el 20 de octubre, con un horario de visita de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

La reapertura de las salas de exhibición en la sede de Ancón está programada para el miércoles 10 de septiembre, fecha en la que el museo reanudará su atención regular con la presentación del nuevo ciclo expositivo.