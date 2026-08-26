El Museo de la Biblia llega a la Feria del Internacional del Libro de Panamá

El Centro Literario Cristiano (CLC) mediante su vocero Milton Cheng presenta desde este martes 25 de agosto la exhibición del Museo de la Biblia en la Feria Internacional del Libro de Panamá con el propósito de acercar a la ciudadanía a la trayectoria del texto más traducido del planeta y primera obra impresa por Johannes Gutenberg en 1455.

Por su parte esta propuesta didáctica reúne desde ejemplares traducidos a dialectos de las etnias nativas panameñas hasta el registro cronológico del primer texto completo impreso en idioma castellano.

Sobre el inicio de la actividad en el recinto ferial, Cheng destacó la concurrencia registrada en el stand al manifestar que: “la experiencia que hemos tenido en estos dos días ha sido muy buena, mucha cantidad de personas acercándose, interesándose en lo que es la Biblia”.

Como parte de las actividades complementarias, la entidad coordinará el conversatorio denominado ‘Leer para crecer: El impacto o el aporte de la literatura cristiana’ programado para el domingo 30 de agosto, que contará también con la participación de Marco Gómez de la Sociedad Bíblica de Panamá y Katiuska Chavarría por parte de la Alianza Evangélica de Panamá.

Además para facilitar la asistencia de los interesados, CLC mantiene la entrega de pases de entrada sin costo en todas sus sucursales para que los asistentes ingresen al centro de convenciones, recorran el pabellón expositivo y participen en las ponencias.