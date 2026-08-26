Cartera de crédito de las cooperativas en Panamá crece 3% y alcanza $1,692 millones

La cartera de crédito de las cooperativas en Panamá alcanzó $1,692 millones a julio de 2026, frente a los $1,644 millones registrados en julio de 2025, lo que representa un crecimiento interanual de 3%, de acuerdo con las cifras del Sistema de Referencias de Crédito de APC Experian.

El comportamiento de la cartera refleja la importancia de las cooperativas como fuente de financiamiento para miles de consumidores, pero también plantea el reto de continuar fortaleciendo sus capacidades para crecer de forma sostenible, gestionar adecuadamente el riesgo y aprovechar nuevas tecnologías para hacer más ágiles y eficientes sus procesos de crédito.

En el primer semestre de 2026, el sector contabilizó 144,523 referencias activas, con un saldo promedio de $11,710 por obligación.

El préstamo personal concentra la cartera

Las cifras de APC Experian muestran que el préstamo personal constituye el principal componente de la cartera cooperativa, con un saldo de $1,174 millones y más de 103,000 obligaciones activas.

Le siguen los créditos hipotecarios, con $330 millones; otros financiamientos, con $116 millones; y los préstamos de automóvil, con $45 millones. Por su parte, las tarjetas de crédito contabilizan $26 millones.

Al mismo tiempo que la cartera cooperativa registra crecimiento, algunos indicadores de comportamiento crediticio muestran una mejora. A julio de 2026, la morosidad superior a 61 días se ubicó en 7.31%, ligeramente por debajo del 7.36% observado un año antes.

Para APC Experian, este escenario refuerza la importancia de contar con herramientas que permitan definir adecuadamente el nivel de riesgo que una organización está dispuesta a asumir, anticipar cambios en el comportamiento de sus carteras y automatizar procesos para apoyar un crecimiento responsable.

“Las cooperativas cumplen un rol fundamental en el acceso al crédito y en el avance de la inclusión financiera en Panamá. A través de La Ruta de la Innovación queremos poner a disposición del sector, sin costo, conocimiento y experiencias que les permitan aprovechar de mejor manera la información, la analítica y la tecnología para crecer de forma sostenible y tomar decisiones cada vez más ágiles y precisas”, destacó Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian.

Cardellicchio agregó que innovar en crédito no significa únicamente incorporar tecnología, sino también utilizar mejor los datos para entender el riesgo, agilizar las decisiones y facilitar el acceso al financiamiento de manera responsable.

Una agenda enfocada en riesgo y tecnología

En este contexto, APC Experian puso en marcha “La Ruta de la Innovación”, una iniciativa gratuita dirigida al sector cooperativo para compartir conocimientos, tendencias y herramientas tecnológicas relacionadas con el análisis de riesgo, la toma de decisiones y el otorgamiento de crédito.

El programa está compuesto por cuatro webinars gratuitos, que se desarrollarán entre agosto y noviembre y abordarán temas como apetito de riesgo, estrategias de crecimiento, anticipación de escenarios y automatización de procesos.

La primera sesión de La Ruta de la Innovación será el 2 de septiembre, con el webinar “Crecer con control: cómo definir apetito de riesgo y puntos de corte”.

La sesión estará enfocada en uno de los principales desafíos de las organizaciones que otorgan crédito: establecer criterios que permitan identificar cuánto riesgo están dispuestas a asumir y definir puntos de corte que apoyen decisiones consistentes, manteniendo un equilibrio entre crecimiento y calidad de cartera.

El segundo encuentro será el 22 de septiembre, bajo el título “Estrategias de riesgo para crecer con menor riesgo”. En esta sesión se abordarán herramientas y enfoques para acompañar el crecimiento de las carteras mediante una administración más eficiente del riesgo.

El 20 de octubre se realizará el webinar “Estrategias para anticiparse al riesgo: futuros escenarios”, orientado a mostrar cómo el análisis de información y el uso de herramientas analíticas pueden contribuir a anticipar cambios en las condiciones del mercado y en el comportamiento crediticio.

La ruta concluirá el 18 de noviembre con “Automatizar para crecer: cómo hacer más eficientes los procesos corporativos”, que explorará las oportunidades que brinda la automatización para disminuir tareas manuales, acelerar procesos, optimizar recursos y mejorar la experiencia de clientes y asociados.

Los cuatro webinars se realizarán a las 9:00 a.m. y serán completamente gratuitos para los participantes.

La Ruta de la Innovación forma parte del compromiso de APC Experian de contribuir al desarrollo del sector crediticio y la inclusión financiera, facilitando el acceso a información, conocimiento y herramientas que permitan transformar los datos en oportunidades tanto para los agentes económicos como para los consumidores.