Mulino anuncia un giro en su gobierno: ‘Verán a un presidente más enfocado en generar empleos’

Con un mensaje que buscó marcar el inicio de una nueva etapa de su administración, el presidente José Raúl Mulino aseguró este miércoles que, tras dos años dedicados a sanear las finanzas públicas y recuperar la confianza del país, su Gobierno concentrará ahora sus esfuerzos en generar empleos, acelerar el crecimiento económico y traducir la estabilidad fiscal en beneficios tangibles para los panameños. El discurso, pronunciado ante el pleno de la Asamblea Nacional luego de la elección de Shirley Castañedas como nueva presidenta del Legislativo, estuvo cargado de anuncios económicos, proyectos de infraestructura y nuevas políticas públicas, pero dejó una idea central: el Ejecutivo considera superada la fase de “poner orden” y abre un nuevo ciclo enfocado en la recuperación económica. ”A partir de hoy verán a un presidente más enfocado en generar empleos, impulsar el crecimiento económico y hacer que el orden que construimos se traduzca en bienestar para las familias panameñas”, afirmó Mulino.

”Poner orden nunca fue el destino final”

El mandatario dedicó buena parte de su intervención a defender las decisiones económicas tomadas desde el inicio de su administración. Recordó que al asumir el Gobierno encontró un Estado con problemas fiscales, instituciones con baja capacidad de ejecución y un deterioro de la confianza internacional que, según dijo, amenazaba el modelo económico panameño. Mulino afirmó que rechazó medidas como despedir masivamente funcionarios o aumentar impuestos para enfrentar la crisis fiscal, y optó por un ajuste gradual basado en disciplina financiera, reactivación de obras públicas y recuperación de la credibilidad del país. ”Esa etapa comienza a terminar”, sostuvo al señalar que el ordenamiento de las cuentas públicas era únicamente el punto de partida para una nueva fase de desarrollo económico.

Panamá Pa’ Ti, la nueva hoja de ruta

Como eje de esa nueva etapa, el presidente anunció el programa ”Panamá Pa’ Ti”, que concentrará las principales acciones gubernamentales durante los próximos meses. La estrategia estará sustentada en cuatro prioridades:

Generación de empleo

Salud

Reducción del costo de la canasta básica

Acceso al agua potable

Según explicó, la principal preocupación que recoge durante sus recorridos por el país sigue siendo la falta de oportunidades laborales, especialmente entre los jóvenes. Por ello, fijó como meta crear 80.000 nuevos empleos privados, impulsados por alianzas con el sector productivo y no mediante el crecimiento de la planilla estatal.

Inversiones, turismo e inteligencia artificial

Para alcanzar ese objetivo, Mulino anunció varias iniciativas orientadas a dinamizar la economía. Entre ellas destacan un nuevo programa de viviendas, incentivos para atraer inversión turística, la expansión de la Zona Libre de Colón, programas de formación laboral para jóvenes y una alianza con Google denominada Talent Up Panamá, mediante la cual 10.000 panameños recibirán capacitación gratuita en inteligencia artificial, computación en la nube, análisis de datos y ciberseguridad. También informó sobre una alianza con BID Invest para canalizar 1.000 millones de dólares hacia el sector privado, especialmente pequeñas y medianas empresas, con el propósito de estimular la inversión y la generación de empleo.

Infraestructura como motor económico

El mandatario insistió en que las grandes obras públicas continuarán siendo uno de los principales motores para dinamizar la economía nacional. Mencionó los avances de la Línea 3 del Metro, el Cuarto Puente sobre el Canal, el Corredor del Caribe, nuevas carreteras, hospitales, sistemas de agua potable y el proyecto del tren Panamá-David, cuya viabilidad, aseguró, continúa siendo evaluada por expertos internacionales. Sostuvo que estas inversiones no solo modernizan la infraestructura del país, sino que generan miles de puestos de trabajo en las distintas provincias.

Mensaje a la nueva Asamblea