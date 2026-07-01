Mulino anuncia un giro en su gobierno: ‘Verán a un presidente más enfocado en generar empleos’

El mandatario dedicó buena parte de su intervención a defender las decisiones económicas tomadas desde el inicio de su administración.Recordó que <b>al asumir el Gobierno encontró un Estado con problemas fiscales, instituciones con baja capacidad de ejecución y un deterioro de la confianza internacional </b>que, según dijo, amenazaba el modelo económico panameño.<b>Mulino </b>afirmó que <b>rechazó medidas como despedir masivamente funcionarios o aumentar impuestos para enfrentar la crisis fiscal</b>, y optó por un ajuste gradual basado en disciplina financiera, reactivación de obras públicas y recuperación de la credibilidad del país.'Esa etapa comienza a terminar', sostuvo al señalar que el ordenamiento de las cuentas públicas era únicamente el punto de partida para una nueva fase de desarrollo económico.