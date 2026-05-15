Solo 322 migrantes ingresaron por Darién entre 2025 y 2026, según el Servicio Nacional de Migración

A un año del cierre de la Estación Temporal de Recepción Migratoria de Lajas Blancas (ETRM), las cifras oficiales reflejan una caída del 99% en el ingreso irregular de migrantes a través de la selva del Darién hacia Panamá, informó el Servicio Nacional de Migración (SNM).

De acuerdo con los registros, entre junio de 2024 y mayo de 2025 ingresaron por la provincia de Darién un total de 165 mil 840 extranjeros.

En contraste, entre junio de 2025 y mayo de 2026 la cifra se redujo a 322 migrantes irregulares.

Las estadísticas muestran que, en ambos periodos, la mayoría de los migrantes eran ciudadanos de Venezuela, manteniéndose como el principal grupo dentro del flujo migratorio irregular.

Uno de los descensos más marcados se registró en la cantidad de menores de edad que atravesaron la selva. Entre 2024 y 2025 se contabilizaron 35,477 menores, equivalentes al 21% del total de migrantes registrados en la ruta.

Tras el cierre de la estación migratoria de Lajas Blancas, esa cifra cayó a 36 menores durante el último año, representando el 13% de las llegadas registradas.

Las cifras reflejan un cambio en la dinámica migratoria de la región, considerada durante años uno de los principales corredores de tránsito irregular del continente.

Las autoridades señalaron que el cierre de la ETRM de Lajas Blancas marcó una nueva etapa en el manejo del flujo migratorio en Darién y tuvo impacto directo en la reducción de personas que utilizaban esta ruta.