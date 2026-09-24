Vamos cuestiona reformas electorales aprobadas en primer debate

La bancada independiente Vamos cuestionó el desarrollo del primer debate del proyecto de ley 699, que modifica disposiciones del Código Electoral, luego de que la Comisión de Gobierno aprobara una serie de propuestas durante la discusión de la iniciativa.
En un video publicado por la bancada Vamos, sus diputados cuestionaron el procedimiento utilizado durante el debate en comisión y señalaron que, a su juicio, este no cumplió con lo establecido en el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.
Según explicó la diputada Alexandra Brenes, el artículo 120 establece que las propuestas deben ser discutidas durante el proceso de debate. Sin embargo, sostuvo que en esta ocasión las modificaciones fueron leídas, sometidas a votación y posteriormente aprobadas por mayoría, sin que se produjera una discusión de cada una de ellas.
“Estamos hablando que se presentaron más de 50 propuestas, casi 70 propuestas a un proyecto de 169 artículos. Fueron leídas, no fueron discutidas, fueron votadas y fueron aprobadas por la mayoría de los comisionados, a espaldas no de una comisión, no de una bancada, sino de un país”, afirmó la diputada Walkiria Chandler.
La diputada cuestionó además que se tratara de modificaciones relacionadas con las reglas que regirán los próximos procesos electorales.
Entre los puntos que generaron cuestionamientos de la bancada están las modificaciones relacionadas con los candidatos por libre postulación.
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Brenes señaló que el proyecto contempla cambios que impedirían que los candidatos de libre postulación puedan participar en listas. También cuestionó una modificación que elevaría del 2% al 3% el porcentaje de firmas requerido para quienes buscan una candidatura por esta vía.
Otro de los cambios mencionados por la diputada establece, según sus declaraciones, que en circunscripciones con menos de 10,000 electores los candidatos no tendrían que presentar informes de ingresos y gastos.
Para Vamos, estas modificaciones afectan directamente las condiciones bajo las cuales los ciudadanos pueden optar por una candidatura independiente.
La bancada también criticó que el proyecto mantenga o incremente recursos destinados al financiamiento público de la actividad política.
“Más dinero público para hacer política, porque eso es la prioridad de algunos cuantos”, señaló Brenes en el video.
El proyecto de ley 699 continuará su trámite legislativo luego de la aprobación en primer debate de las modificaciones discutidas en la comisión.
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