Vamos cuestiona reformas electorales aprobadas en primer debate

La bancada independiente Vamos cuestionó el desarrollo del primer debate del proyecto de ley 699, que modifica disposiciones del Código Electoral, luego de que la Comisión de Gobierno aprobara una serie de propuestas durante la discusión de la iniciativa.

En un video publicado por la bancada Vamos, sus diputados cuestionaron el procedimiento utilizado durante el debate en comisión y señalaron que, a su juicio, este no cumplió con lo establecido en el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

Según explicó la diputada Alexandra Brenes, el artículo 120 establece que las propuestas deben ser discutidas durante el proceso de debate. Sin embargo, sostuvo que en esta ocasión las modificaciones fueron leídas, sometidas a votación y posteriormente aprobadas por mayoría, sin que se produjera una discusión de cada una de ellas.

“Estamos hablando que se presentaron más de 50 propuestas, casi 70 propuestas a un proyecto de 169 artículos. Fueron leídas, no fueron discutidas, fueron votadas y fueron aprobadas por la mayoría de los comisionados, a espaldas no de una comisión, no de una bancada, sino de un país”, afirmó la diputada Walkiria Chandler.