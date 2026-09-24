Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 24 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este jueves 24 de septiembre aguaceros aislados y dispersos, acompañados de tormentas eléctricas en distintos sectores del país, principalmente durante la tarde.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada se esperan aguaceros aislados con tormentas eléctricas en el sector marítimo oriental y central, que posteriormente se desplazarán hacia el occidente. Estos sistemas podrían incursionar en sectores de Guna Yala, Colón y el norte de Veraguas durante la mañana. Para la tarde se prevén aguaceros aislados con actividad eléctrica en las áreas montañosas, mientras que en la noche podrían registrarse lluvias aisladas en Guna Yala.

En el Pacífico, durante la madrugada se esperan aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en el sector marítimo, además de condiciones nubladas con probabilidad de lluvias aisladas en Darién, el este de Panamá, Los Santos y el sur de Veraguas.

Para la mañana, el IMHPA prevé aguaceros aislados en el sector marítimo y lluvias aisladas en las costas de Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Los Santos y el sur de Veraguas.

La mayor actividad se espera durante la tarde, cuando podrían presentarse aguaceros dispersos de moderados a fuertes con tormentas eléctricas en Chiriquí y el centro de Veraguas. En el resto de la vertiente también se esperan aguaceros aislados, algunos de ellos fuertes y acompañados de actividad eléctrica, principalmente en las zonas montañosas.

Durante la noche, se pronostican aguaceros aislados con tormentas eléctricas en el Golfo de Chiriquí, además de lluvias aisladas en sectores de Chiriquí, Veraguas y Coclé.

Las temperaturas mínimas estarán entre 12 °C y 16 °C en la Cordillera Central y entre 21 °C y 26 °C en el resto del país. Las máximas oscilarán entre 20 °C y 24 °C en la Cordillera Central y entre 28 °C y 32 °C en las demás regiones.

El IMHPA también pronostica índices máximos de radiación UV-B entre 7 y 11, correspondientes a niveles de riesgo alto a extremo en el país.

La entidad recomendó mantener precaución durante las tormentas eléctricas, debido a la posibilidad de actividad eléctrica y vientos locales fuertes en ráfagas. Asimismo, pidió especial cuidado en las áreas marítimas cuando se registren tormentas.