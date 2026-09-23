Muerte de niño en Pedasí: dictan arresto domiciliario a madre

La medida cautelar de arresto domiciliario e imputación por el delito de maltrato al menor fue dictada este miércoles 23 de septiembre por un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio en Las Tablas contra la madre de un niño de 10 años que murió el pasado 10 de septiembre en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos.

Esto se da luego de que la mujer, quien se encuentra embarazada, compareciera por sus propios medios ante la sede judicial para responder dentro de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

Según detalló TVN Noticias, la autoridad judicial impuso también la prohibición de que la mujer se acerque a las demás víctimas dentro de la causa, con lo cual se eleva a dos la cifra de personas vinculadas formalmente al proceso penal tras la aprehensión previa de la abuela materna del menor de edad.

Por su parte, los informes de la Procuraduría General de la Nación citados por La Estrella de Panamá precisan que el expediente examina presuntas conductas de negligencia registradas entre el 21 de noviembre de 2025 y el 10 de septiembre de 2026 (nueve meses y 20 días).

Por el fallecimiento del niño, la abuela materna cumple la medida cautelar de detención provisional bajo la formulación de cargos por maltrato al menor en modalidad agravada.

Ante esta situación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) activó sus protocolos de atención para poner a los tres hermanos del infante bajo el cuidado temporal de un familiar con el seguimiento de un equipo técnico, mientras la Fiscalía Regional de Los Santos mantiene el caso bajo reserva legal con el fin de proteger la integridad de los menores involucrados.

Por ahora, el grado de responsabilidad penal de las mujeres procesadas se definirá en el curso del proceso judicial, al tiempo que el Ministerio Público prosigue con las investigaciones pertinentes.