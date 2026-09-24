Diputados frenan eliminación de la CNRE en reforma electoral

La discusión del Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral de cara a las elecciones generales de 2029, puso nuevamente sobre la mesa el futuro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), uno de los mecanismos que durante décadas permitió a partidos políticos y sectores de la sociedad civil participar en la discusión de cambios a las reglas electorales.
El proyecto presentado por el Tribunal Electoral planteó eliminar la CNRE y mantener, en su lugar, el Foro Ciudadano y de Libre Postulación como organismo de consulta permanente. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, defendió la propuesta y sostuvo que la eliminación de la comisión no representa una reducción de la participación ciudadana.
Sin embargo, durante el primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional surgieron iniciativas para mantener vigente la CNRE.
La comisión legislativa aprobó el Proyecto de Ley 699 en primer debate el 23 de septiembre.
La CNRE no es un mecanismo nuevo. El artículo 136 del Código Electoral vigente la define como un organismo de consulta permanente del Tribunal Electoral, encargado de asistir a la institución en la preparación de un proyecto de ley para perfeccionar el Código Electoral cada cinco años.
La norma establece que la comisión cuenta con integrantes con derecho a voz y voto y que otras entidades pueden participar con derecho a voz, de acuerdo con el reglamento que establezca el Tribunal Electoral.
El modelo responde a una práctica que Panamá mantiene desde la transición democrática. Antes de la reforma electoral de 2021, el Tribunal Electoral convocó procesos de reformas en distintos momentos, entre ellos 1993, 1997, 2002, 2005, 2010 y 2015.
El proceso más reciente también utilizó este mecanismo. En febrero de 2025, el Tribunal Electoral convocó formalmente a la CNRE para preparar las reformas que luego dieron paso al Proyecto de Ley 699.
El Proyecto de Ley 699 presentado por el Tribunal Electoral introdujo un cambio en ese modelo.
La propuesta elimina la disposición del Código Electoral que crea la CNRE y plantea conservar un mecanismo de consulta ciudadana permanente mediante el Foro Ciudadano y de Libre Postulación.
El planteamiento busca modificar la forma en que se desarrollan las consultas electorales: en lugar de convocar una comisión específica dentro del ciclo de cinco años, el Tribunal Electoral tendría un foro permanente que podría convocar durante sus procesos de consulta y cuando la institución lo considere conveniente.
Para el Tribunal Electoral, el cambio responde a una actualización del modelo de participación y no supone eliminar la consulta con distintos sectores.
La propuesta, sin embargo, encontró resistencia durante la discusión legislativa.
Diputados plantean conservar la CNRE
Durante el debate legislativo, diputados presentaron modificaciones para mantener la Comisión Nacional de Reformas Electorales.
Las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, por ejemplo, plantearon mantener la CNRE y propusieron fortalecer su papel mediante reglas que otorgaran carácter vinculante a sus decisiones, pero antes de la votación se eliminó esa propuesta.
Chandler argumentó que la comisión tiene una función distinta a la de un foro de consulta, porque reúne a partidos políticos y representantes de la sociedad civil para discutir propuestas concretas de reforma electoral.
La discusión sobre la CNRE también apareció entre las modificaciones promovidas por Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho durante el debate del proyecto.
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