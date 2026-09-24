Diputados frenan eliminación de la CNRE en reforma electoral

La discusión del Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral de cara a las elecciones generales de 2029, puso nuevamente sobre la mesa el futuro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), uno de los mecanismos que durante décadas permitió a partidos políticos y sectores de la sociedad civil participar en la discusión de cambios a las reglas electorales. El proyecto presentado por el Tribunal Electoral planteó eliminar la CNRE y mantener, en su lugar, el Foro Ciudadano y de Libre Postulación como organismo de consulta permanente. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, defendió la propuesta y sostuvo que la eliminación de la comisión no representa una reducción de la participación ciudadana. Sin embargo, durante el primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional surgieron iniciativas para mantener vigente la CNRE. La comisión legislativa aprobó el Proyecto de Ley 699 en primer debate el 23 de septiembre.

Una comisión con más de tres décadas de historia

La CNRE no es un mecanismo nuevo. El artículo 136 del Código Electoral vigente la define como un organismo de consulta permanente del Tribunal Electoral, encargado de asistir a la institución en la preparación de un proyecto de ley para perfeccionar el Código Electoral cada cinco años. La norma establece que la comisión cuenta con integrantes con derecho a voz y voto y que otras entidades pueden participar con derecho a voz, de acuerdo con el reglamento que establezca el Tribunal Electoral. El modelo responde a una práctica que Panamá mantiene desde la transición democrática. Antes de la reforma electoral de 2021, el Tribunal Electoral convocó procesos de reformas en distintos momentos, entre ellos 1993, 1997, 2002, 2005, 2010 y 2015. El proceso más reciente también utilizó este mecanismo. En febrero de 2025, el Tribunal Electoral convocó formalmente a la CNRE para preparar las reformas que luego dieron paso al Proyecto de Ley 699.

El cambio que propuso el Tribunal Electoral