Posible alineación de Panamá vs. India: Las sorpresas que alista Christiansen

Panamá enfrentará a la India en su primer partido post Mundial 2026. Nuevamente, bajo la dirección de Thomas Christiansen, el equipo enfrenta un relevo generacional para este nuevo proceso con miras a la Liga de Naciones, Copa Oro y Mundial 2030.

Pero para darle cabida a esos jugadores, es importante que el técnico aproveche esta ventana de amistosos para darle la oportunidad esa camada joven que está tocando la puerta y que ya fueron convocados para esta gira asiática.

Christiansen ya avisó que aprovechará el duelo ante la India para darle esa oportunidad a los nuevos convocados y también podría ser para aquellos que han sumado pocos duelos con el seleccionado mayor.

Partiendo en la portería, es muy probable que Orlando Mosquera no vea acción ante la India y la oportunidad se abra para Eddie Roberts o Marcos de León. Roberts ya estuvo presente en los duelos ante Bolivia y México a inicios de año, por lo que tiene serias oportunidad de estar bajo los tres palos nuevamente. Tampoco se descarta que el cancerbero del Sporting San Miguelito podría ver algunos minutos, sobre todo en el segundo tiempo.

En la línea defensiva es donde más podrían haber cambiados, sobre todo en la línea que armará Christiansen. Ante la falta de efectivos, es posible que el entrenador decida apostar por una línea de cuatro defensores y no de tres o cinco como habitualmente arma. El dibujo que se podría ver sería de un 4-4-2.

Con José Córdoba y Andrés Andrade de baja por lesión, la ausencia por temas burocráticos de Martín Krug en los entrenamientos y la reciente llegada a la concentración de Jiovany Ramos (solo completó una sesión), podríamos ver una pareja de centrales conformada por Joseph Jones y Eduardo Anderson.

En el lateral izquierdo también podría haber una sorpresa con el posible debut de Jair Modelo, mientras que el sector derecho podría ser ocupado por César Blackman.

En la mitad de cancha, Víctor Griffith podría tener su ‘revancha’ tras caerse de último momento de la lista del Mundial 2026. Adalberto Carrasquilla levanta la mano para ser el otro mediocentro. Por las bandas, José Luis Rodríguez por izquierda y Cristian Martínez como falso extremo por derecha, también están entre las posibilidades.