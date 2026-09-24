Sin transmisión y con cambio de agenda: Comisión de Presupuesto aprueba traslados por $32.1 millones para la Asamblea

La Comisión de Presupuesto aprobó la mañana de este jueves 24 de septiembre cuatro traslado de partidas para la Asamblea Nacional, sin embargo no fue transmitido a través de su canal de YouTube o la Televisora Legislativa como en ocasiones anteriores.
Además, la sesión estaba convocada, de acuerdo a la agenda publicada en X a las 9:00 a.m., sin embargo comenzó pasadas las 8:30 a.m.
Estos trasladados de partida para la Asamblea Nacional fueron por un monto de 32 millones 110 mil 809 dólares.
La agenda legislativa de este jueves incluyó la discusión de los traslados de partidas por 101 millones 187 mil 603 dólares, solicitados por cuatro instituciones públicas.
Los recursos corresponden a la Asamblea Nacional, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el Ministerio de Salud (Minsa) y la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), de acuerdo con el orden del día de la comisión.
El Instituto de Mercadeo Agropecuario concentra el mayor monto, con un traslado de 35 millones 254 mil 468 dóalres, mientras que la Asamblea Nacional solicitó traslados por 32 millones 110 mil 809.
En el caso del Minsa, la comisión incluyó tres traslados que totalizan 26 millones 100 mil 247 dólares. Por su parte, la Unachi contempla un traslado por 7 millones 722 mil 79 dólares.
Así se distribuyen los $101.1 millones
Asamblea Nacional — $32,110,809
$9,510,809
$1,000,000
$4,500,000
$17,100,000
Instituto de Mercadeo Agropecuario — $35,254,468
$35,254,468
Ministerio de Salud — $26,100,247
$1,846,997
$8,511,763
$15,741,487
Universidad Autónoma de Chiriquí — $7,722,079
$7,722,079
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