Río La Villa: IDAAN reporta avances en la calidad del agua, pero certificación depende del MINSA

El río La Villa, ubicado en la provincia de Los Santos y vital para el abastecimiento de agua en la región de Azuero, fue protagonista de una crisis de contaminación en 2025 que afectó a más de 100 mil personas en Herrera y Los Santos. Hoy, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), reporta una mejora significativa en los parámetros de calidad del río, aunque advierte que el agua distribuida aún no puede considerarse apta para consumo humano hasta que el Ministerio de Salud (MINSA) emita la certificación oficial.

Avances

El director ejecutivo del IDAAN, Antonio Tercero González, informó que los análisis recientes muestran una tendencia positiva. “Tenemos una mejora significativa en la calidad del río La Villa, pero quien va a certificar que el agua sea apta para el consumo humano es el Ministerio de Salud”, señaló. Tercero explicó que el agua llega con calidad a las plantas potabilizadoras Roberto Reina (Herrera) y Rufina Alfaro (Los Santos), donde se realizan procesos de limpieza y desinfección. Además, destacó que en octubre se espera la llegada de especialistas israelíes para realizar pruebas de calidad, tanto en el agua tratada como en la del río, siguiendo el mismo procedimiento aplicado anteriormente por expertos estadounidenses. El IDAAN trabaja en la rehabilitación de plantas potabilizadoras, mantenimiento de bombas y limpieza de tomas de agua. Estas medidas buscan garantizar que, una vez el MINSA emita la certificación, el suministro cumpla con los estándares de calidad requeridos. Tercero recalcó que el esfuerzo es interinstitucional y que el Ministerio de Ambiente también participa en los análisis de calidad del recurso hídrico. “Como gobierno debemos ser muy responsables a la hora de analizar el agua. Yo soy tableño y lo estoy viviendo en carne propia junto a mi familia, pero tenemos que darle agua de calidad a la gente”, expresó.

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