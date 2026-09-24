Río La Villa: IDAAN reporta avances en la calidad del agua, pero certificación depende del MINSA

El río La Villa, ubicado en la provincia de Los Santos y vital para el abastecimiento de agua en la región de Azuero, fue protagonista de una crisis de contaminación en 2025 que afectó a más de 100 mil personas en Herrera y Los Santos.
Hoy, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), reporta una mejora significativa en los parámetros de calidad del río, aunque advierte que el agua distribuida aún no puede considerarse apta para consumo humano hasta que el Ministerio de Salud (MINSA) emita la certificación oficial.
El director ejecutivo del IDAAN, Antonio Tercero González, informó que los análisis recientes muestran una tendencia positiva.
“Tenemos una mejora significativa en la calidad del río La Villa, pero quien va a certificar que el agua sea apta para el consumo humano es el Ministerio de Salud”, señaló.
Tercero explicó que el agua llega con calidad a las plantas potabilizadoras Roberto Reina (Herrera) y Rufina Alfaro (Los Santos), donde se realizan procesos de limpieza y desinfección.
Además, destacó que en octubre se espera la llegada de especialistas israelíes para realizar pruebas de calidad, tanto en el agua tratada como en la del río, siguiendo el mismo procedimiento aplicado anteriormente por expertos estadounidenses.
El IDAAN trabaja en la rehabilitación de plantas potabilizadoras, mantenimiento de bombas y limpieza de tomas de agua.
Estas medidas buscan garantizar que, una vez el MINSA emita la certificación, el suministro cumpla con los estándares de calidad requeridos.
Tercero recalcó que el esfuerzo es interinstitucional y que el Ministerio de Ambiente también participa en los análisis de calidad del recurso hídrico.
“Como gobierno debemos ser muy responsables a la hora de analizar el agua. Yo soy tableño y lo estoy viviendo en carne propia junto a mi familia, pero tenemos que darle agua de calidad a la gente”, expresó.
En mayo de 2025, el río La Villa presentó altos niveles de contaminación que obligaron a suspender el suministro de agua potable en varias comunidades.
Las investigaciones señalaron como principales causas las descargas de aguas residuales de fincas porcinas, el uso intensivo de agroquímicos, la deforestación en la cuenca y el mal manejo de vertederos municipales.
La situación generó alarma nacional y puso en evidencia la vulnerabilidad de las fuentes hídricas del país.
Tras esto, el presidente José Raúl Mulino anunció inversiones superiores a $32 millones para mejorar el suministro de agua en Azuero, beneficiando a más de 140 mil habitantes.
Las obras incluyen mejoras en las plantas potabilizadoras y la construcción de nuevas infraestructuras para garantizar la seguridad del recurso.
Por su parte, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó que las condiciones de los ríos en Azuero son las mejores en dos décadas.
MiAmbiente ha ejecutado inspecciones y sanciones en fincas porcinas, instalado 20 biodigestores para reducir descargas contaminantes y puesto en marcha la primera estación de monitoreo en tiempo real del río La Villa, que permite vigilar parámetros críticos como oxígeno disuelto, turbidez y sólidos suspendidos.
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...