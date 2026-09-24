Panamá tiene ahora su propio rincón en Brooklyn: ‘Little Panama Way’

La huella de Panamá en Nueva York quedó oficialmente marcada este jueves con la designación de varios tramos de Franklin Avenue, en Crown Heights, Brooklyn, como “Little Panama Way”, un reconocimiento al legado de generaciones de panameños en esta comunidad.

El presidente José Raúl Mulino y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, participaron en el acto de develación de los letreros que identifican el sector con el nombre de Panamá.

Durante la actividad, Mulino resaltó la trayectoria de los panameños que llegaron a Nueva York, formaron sus familias, levantaron negocios y conservaron tradiciones como parte de su identidad. También reconoció el trabajo de autoridades locales y organizaciones comunitarias que promovieron la iniciativa.

El mandatario informó además sobre el proyecto para crear un Distrito Cultural Panameño de 22 cuadras, con espacios destinados a reunir negocios, restaurantes y actividades relacionadas con la cultura panameña en Brooklyn.

Mulino invitó a los residentes panameños a regresar al país junto a sus familias para conocer sus raíces y también los animó a considerar oportunidades de inversión en Panamá. Según lo expresado durante el acto, la comunidad panameña en Nueva York reúne a unas 50 mil personas.

La designación de “Little Panama Way” surge tras la aprobación del proyecto de ley No. A8904 en la Asamblea estatal de Nueva York.

Mientras tanto, el Proyecto S9429 avanza en el Senado estatal para establecer formalmente el Distrito Cultural de Panamá en esta zona.