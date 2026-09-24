Agroferia del IMA este sábado 26 de septiembre: conoce el único lugar de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de la única agroferia programada para este sábado 26 de septiembre, la cual se llevará a cabo en la provincia de Herrera.

La actividad tendrá lugar en la Cancha Municipal de Santa María en el distrito de Santa María, a partir de las 8:00 a.m.

Durante la jornada, los residentes de la zona podrán acercarse al punto establecido para adquirir productos ofrecidos en el marco de las agroferias que organiza el IMA.