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Información útil

Agroferia del IMA este sábado 26 de septiembre: conoce el único lugar de venta

La única agroferia del IMA este sábado 26 de septiembre será en Herrera.
La única agroferia del IMA este sábado 26 de septiembre será en Herrera. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/09/2026 15:48
Herrera será sede este sábado de la única agroferia programada por el IMA.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de la única agroferia programada para este sábado 26 de septiembre, la cual se llevará a cabo en la provincia de Herrera.

La actividad tendrá lugar en la Cancha Municipal de Santa María en el distrito de Santa María, a partir de las 8:00 a.m.

Durante la jornada, los residentes de la zona podrán acercarse al punto establecido para adquirir productos ofrecidos en el marco de las agroferias que organiza el IMA.

IMA recuerda requisitos para comprar en la agroferia de este sábado

El IMA recordó a los ciudadanos que tienen previsto asistir a la agroferia de este sábado que deberán cumplir con algunos requisitos para realizar sus compras.

La entidad informó que será obligatorio presentar la cédula de identidad personal al momento de adquirir los productos disponibles en la actividad.

Además, el IMA recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos comprados durante la jornada.

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