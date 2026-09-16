IMA anuncia cambios para agroferia de este jueves 17 de septiembre en Chepo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que la agroferia programada para este jueves 17 de septiembre en el distrito de Chepo será trasladada a la cancha del sector 4 de Las Margaritas, ubicada al lado del tanque del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).
La entidad indicó que la venta de productos comenzará a partir de las 8:00 a.m.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deberán presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos disponibles.
Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
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