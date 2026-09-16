Aeropuerto de Tocumen mueve casi 16 millones de pasajeros en ocho meses, 15% más

El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 15,855,759 pasajeros entre enero y agosto de 2026, un aumento del 15 % frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con las cifras de tráfico de la terminal aérea.

A partir de enero de 2026, Tocumen incorporó formalmente a los infantes menores de dos años en su modelo estadístico. Al incluirlos, el movimiento acumulado asciende a 15,953,929 pasajeros, también un 15 % por encima del registrado durante los primeros ocho meses del año anterior.

Solo en agosto, el aeropuerto registró 2,136,052 movimientos de pasajeros. Con los infantes menores de dos años, la cifra alcanzó 2,145,906. El promedio fue de aproximadamente 68,905 movimientos diarios, con los domingos, lunes y viernes entre los días de mayor flujo.

El tráfico de agosto estuvo marcado por el peso de los pasajeros en conexión. El 74 % del movimiento correspondió a viajeros en transferencia, con 1,587,692 pasajeros. Esta proporción refleja el papel de Tocumen en la conexión de Centroamérica, Suramérica, Norteamérica y Europa, así como en los enlaces con Latinoamérica y el Caribe.

En agosto, 277,653 pasajeros desembarcaron en Tocumen con destino a la ciudad de Panamá, mientras que 270,707 usuarios fueron embarcados para salir del país. Estos movimientos incluyen tanto visitantes como viajeros de negocios y residentes.

En materia de conectividad, durante agosto Tocumen mantuvo enlaces con 93 destinos internacionales y uno doméstico. Entre los principales mercados de origen y destino acumulados entre enero y agosto figuran: Bogotá, Colombia, con 799,639 pasajeros; Miami, Estados Unidos, con 632,473; Punta Cana, República Dominicana, con 583,050; San José, Costa Rica, con 580,980; y Medellín, Colombia, con 554,599.

El aumento del tráfico de pasajeros estuvo acompañado por un mayor número de operaciones aéreas. Entre enero y agosto de 2026, Tocumen registró 121,521 movimientos de aeronaves, un incremento del 11 % respecto al mismo periodo de 2025, equivalente a 12,261 operaciones adicionales.

Del total de operaciones acumuladas, el 90 % correspondió a vuelos comerciales, el 6 % a vuelos de carga y el 3 % a aviación general. El 1 % restante correspondió a paradas técnicas, vuelos chárter, operaciones militares y otras actividades.

Durante agosto operaron en la terminal 14 aerolíneas comerciales de pasajeros y 14 aerolíneas de carga. El promedio diario fue de aproximadamente 508 movimientos de aeronaves.

“Los resultados alcanzados durante los primeros ocho meses de 2026 confirman la posición estratégica del Aeropuerto Internacional de Tocumen como principal puerta de entrada y salida de Panamá y como uno de los grandes centros de conectividad aérea de la región”, afirmó José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Blanco afirmó que el crecimiento sostenido en pasajeros, operaciones y carga demuestra la fortaleza y competitividad de la plataforma aeroportuaria panameña, que impulsa el turismo, dinamiza la economía y conecta a Panamá con América, Europa, Latinoamérica y el Caribe.

“Estos resultados también nos comprometen a seguir fortaleciendo nuestra capacidad, eficiencia y calidad de servicio, con una visión clara: consolidar a Tocumen como un aeropuerto cada vez más competitivo, moderno y preparado para responder a las crecientes necesidades de los pasajeros, las aerolíneas y el desarrollo del país”, señaló el alto directivo de la terminal aérea panameña.

De acuerdo con las cifras proporcionadas, el movimiento de carga también registró un crecimiento. Entre enero y agosto de 2026, Tocumen movilizó 171,320 toneladas métricas, un 8 % más que en el mismo periodo de 2025. El incremento equivale a 12,087 toneladas métricas adicionales.

Entre enero y agosto, Tocumen registró aumentos tanto en el tráfico de pasajeros como en las operaciones aéreas y el movimiento de carga, en comparación con el mismo periodo de 2025.