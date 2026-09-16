Empresario español Enrique Riquelme traslada su ‘holding’ de inversiones a Panamá, según ‘El Confidencial’

El empresario español Enrique Riquelme, presidente de Grupo Cox y candidato a la presidencia del Real Madrid, trasladó a Panamá el domicilio de Riquelme Capital SL, sociedad en la que concentra parte de sus principales inversiones, según informó el diario español El Confidencial.

De acuerdo con la publicación de El Confidencial, la sociedad realizó una modificación estructural transfronteriza y dejó su domicilio social en Madrid para establecerlo en la ciudad de Panamá, específicamente en la zona de Costa del Este.

El Confidencial señala que el traslado está relacionado con la estrategia de Grupo Cox de establecer en Panamá un hub corporativo para gestionar sus activos en Latinoamérica, región en la que, según el medio, el grupo obtiene alrededor del 80% de sus ingresos.

El empresario mantiene vínculos empresariales con Panamá desde hace varios años.

Según El Confidencial, en 2010 viajó al país y creó Grupo El Sol, compañía dedicada a actividades de minería, cemento, infraestructura y energía.

La empresa llegó a contar con más de 1.200 trabajadores directos e indirectos, de acuerdo con la información publicada.Panamá también tiene actualmente relevancia para Grupo Cox. A finales de julio, la empresa se adjudicó un contrato de suministro eléctrico a largo plazo impulsado por la Empresa de Transmisión Eléctrica.

El acuerdo contempla el suministro de aproximadamente 5.22 TWh de energía eólica durante 20 años, por un monto superior a $350 millones, según los datos citados por El Confidencial.

Riquelme Capital SL reúne participaciones directas e indirectas del empresario en diferentes compañías.

Entre ellas figura una participación del 80% en Aytana Aeroespación y Defensa SL, sociedad vinculada a Cox que desarrolla proyectos relacionados con defensa, hidrógeno y el sector aeroespacial.

El holding también incluye sociedades con proyectos inmobiliarios, entre ellas Lisbon West Company, Bergen Real Estate y Bergen Real Estate La Serreta.

Asimismo, mediante Inversiones Riquelme Vives SL y Lusaka Investments SL, Riquelme concentra su participación del 62,03% en Cox Infrastructure Group.

Según El Confidencial, esa participación tiene un valor de mercado aproximado de 620 millones de euros.

La decisión se produce en un contexto de aumento de la presión fiscal en España. El Confidencial cita un informe de la OCDE, según el cual la presión fiscal española aumentó en 5,53 puntos porcentuales durante los últimos 14 años, hasta alcanzar el 36,7% del PIB.

El promedio de los países de la OCDE aumentó 2,54 puntos porcentuales durante ese periodo, hasta el 34,1%, de acuerdo con el informe citado por el medio español.

El Confidencial señala que estos factores forman parte del contexto de la decisión de Riquelme de trasladar su holding a Panamá.