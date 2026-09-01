Voluntarios se suman a programa de reforestación para plantar 12.000 árboles en México

Las palas comenzaron a abrir espacio en la tierra mientras voluntarios y autoridades de Ocoyoacac, Estado de México (centro), se sumaban a una jornada de reforestación en la que los árboles de oyamel fueron colocados en el terreno como parte de un programa corporativo que este año contempla plantar 12.000 ejemplares en seis estados del país.

Para el centenar de personas que participó en la actividad, organizada por la compañía de agua y energía Cox, la jornada fue también un espacio de participación comunitaria.

Paola Hernández Méndez, integrante del área de Gobernación del municipio de Ocoyoacac, consideró que cada persona puede aportar a la protección del medio ambiente desde sus posibilidades.

“Cada arbolito que se siembra es una esperanza y es una motivación para poder hacer de este mundo algo mejor”, señaló.

Hernández Méndez destacó la importancia de sumar a distintos sectores —gobierno, empresas y sociedad— y puso énfasis en los jóvenes: “Me interesa que vengan más jóvenes, que son los que pronto van a estar al frente de todos estos temas ambientales”.

Entre los voluntarios estuvo Paula Rubalcava, para quien la jornada representó también un reto personal. El recorrido y las condiciones del terreno pusieron de manifiesto el esfuerzo necesario para llegar hasta el sitio de plantación.

Rubalcava habló también de la responsabilidad que implica plantar un árbol y garantizar las condiciones necesarias para su supervivencia. Consideró que la tala desmedida representa un problema porque los árboles requieren tiempo para crecer y cumplir nuevamente su función en los ecosistemas.

Su mensaje para quienes aún no participan en este tipo de actividades fue sencillo: sumarse. “Cada mano aporta mucho y entre más y más nos unamos a esta jornada de reforestación, vamos a tener un mejor país para las próximas generaciones”, afirmó.

Una meta de 12.000 árboles en seis estados

La directora de Comunicación, Responsabilidad Social Corporativa y Fundación de Cox México, Paola Martínez Castro, explicó que la empresa invita a sus colaboradores a participar en jornadas de reforestación y busca sumar también a aliados, comunidades y autoridades locales, como parte de su Programa de Voluntariado.

En Ocoyoacac participaron colaboradores de Cox, integrantes de la comunidad, autoridades municipales y Bayer, empresa invitada a sumarse a la jornada.

La campaña de 2026 tiene como objetivo plantar un total de 12,000 árboles en los estados de Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Oaxaca, Puebla y Nuevo León.

La iniciativa tiene además un antecedente en la Carrera Cox 2026, realizada en mayo en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México.

Tras la carrera, en la que participaron 500 personas, la compañía asumió el compromiso de plantar un árbol por cada kilómetro recorrido por los participantes.