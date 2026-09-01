Erin Piacenti, la mujer que murió apuñalada cerca de Times Square

La mujer que murió tras ser apuñalada en un aparente ataque aleatorio cerca de Times Square fue identificada como Erin Piacenti, de 32 años, una ejecutiva de Bank of America que residía en Nueva Jersey.
Piacenti se desempeñaba como vicepresidenta de negocios de la entidad bancaria en Nueva York. Tras conocerse su muerte, Bank of America expresó su pesar y destacó el valor que tenía la mujer dentro de su equipo.
Piacenti, de 32 años, fue identificada como la mujer que murió este lunes tras ser apuñalada en un aparente ataque aleatorio cerca de Times Square, en Manhattan.
La víctima trabajaba como vicepresidenta de negocios de Bank of America y residía en Nueva Jersey. Fue atacada en el abdomen y trasladada a un hospital, donde murió poco después. Según medios, el pasado 10 de agosto había celebrado su segundo aniversario de matrimonio.
La sospechosa fue identificada como Pamela Cisneros, de 49 años, quien también habría apuñalado a un hombre de 68 años, que permanece hospitalizado.
De acuerdo con la Policía de Nueva York, Cisneros fue localizada con dos cuchillos. Los agentes intentaron detenerla con una pistola eléctrica, pero la mujer habría avanzado hacia ellos, por lo que le dispararon. Cisneros murió posteriormente.
Las autoridades señalaron que la sospechosa había tenido incidentes previos con la Policía en 2018 y 2019, aunque no fue arrestada.
El ataque provocó el cierre temporal de una entrada del metro de Times Square y de varias calles cercanas mientras las autoridades investigaban lo ocurrido.
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