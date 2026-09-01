Erin Piacenti, la mujer que murió apuñalada cerca de Times Square

La mujer que murió tras ser apuñalada en un aparente ataque aleatorio cerca de Times Square fue identificada como Erin Piacenti, de 32 años, una ejecutiva de Bank of America que residía en Nueva Jersey. Piacenti se desempeñaba como vicepresidenta de negocios de la entidad bancaria en Nueva York. Tras conocerse su muerte, Bank of America expresó su pesar y destacó el valor que tenía la mujer dentro de su equipo.

Piacenti, de 32 años, fue identificada como la mujer que murió este lunes tras ser apuñalada en un aparente ataque aleatorio cerca de Times Square, en Manhattan. La víctima trabajaba como vicepresidenta de negocios de Bank of America y residía en Nueva Jersey. Fue atacada en el abdomen y trasladada a un hospital, donde murió poco después. Según medios, el pasado 10 de agosto había celebrado su segundo aniversario de matrimonio.